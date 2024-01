Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (30.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Aktie von Super Micro Computer klettere heute nach einem hervorragenden Quartalsbericht vom Montagabend auf ein neues Allzeithoch. Insbesondere der Ausblick auf das dritte Quartal sowie die erhöhten Jahresziele würden gut ankommen - das schmecke auch den Aktionären von NVIDIA.Für das dritte Quartal (bis Ende März) erwarte Super Micro Umsätze zwischen 3,7 und 4,1 Mrd. Dollar. Deutlich über den Prognosen der Analysten von 2,99 Mrd. Dollar. Gleiches gelte für die Firmenprognose für den Gewinn je Aktie, die zwischen 5,20 und 6,01 Dollar liege und damit ebenfalls klar über den Erwartungen.Zudem habe das Management des Serverspezialisten die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr (bis Ende Juni) kräftig angehoben. Seien zuvor nur Erlöse zwischen 10,0 und 11,0 Mrd. Dollar prognostiziert worden, sollten es nun zwischen 14,3 und 14,7 Mrd. Dollar werden.Diese Hammerprognose erinnere an die vergangenen Quartalszahlen von NVIDIA - und das sei kein Zufall. Denn Super Micro arbeite eng mit dem GPU-Spezialisten zusammen und verbaue in seinen Servern beispielsweise die aktuellen High-End-KI-Beschleuniger H100 von NVIDIA.Der KI-Boom laufe ungebremst weiter, davon profitiere nicht nur die Musterdepot-Aktie Super Micro Computer, die inzwischen rund 350 Prozent im Plus liege. Auch der AKTIONÄR-Favorit NVIDIA könne dank der vielversprechenden Prognose des wichtigen Kunden weiter hinzugewinnen. Anleger bleiben investiert und folgen den lupenreinen Aufwärtstrends der beiden KI-Gewinner, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link