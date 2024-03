Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die NVIDIA-Aktie präsentiere sich weiterhin stark. Am Dienstag sei der Titel mit einem Plus von guten einem Prozent auf 893,98 Dollar aus dem Handel gegangen. Damit habe NVIDIA erneut zu den stärkeren Aktien im NASDAQ 100 gezählt. Im 12-Monatsvergleich sei das Papier mit einem Plus von fast 250 Prozent ohnehin der unangefochtene Spitzenreiter im Index. Derzeit laufe die hauseigene Entwicklerkonferenz GTC. Unternehmenschef Jen-Hsun Huang habe sich hier auch zuversichtlich gezeigt, ein zentrales KI-Problem lösen zu können. Ein Weg sei, die Software die Informationen überprüfen zu lassen. "Halluzinationen sind sehr lösbar", habe Huang am Rande der NVIDIA-Entwicklerkonferenz GTC am Dienstag gesagt. Als KI-Halluzinationen würden Fälle bezeichnet, in denen Software Dinge einfach erfinde.Das Problem entstehe, weil Programme wie der Chatbot ChatGPT beim Formulieren von Texten Wort für Wort schätzen würden, wie ein Satz weitergehen könnte. Deswegen könnten sie manchmal völlig falsche Antworten geben, selbst wenn sie nur mit korrekten Informationen trainiert worden seien.Der Halbleiter-Spezialist NVIDIA spiele mit seinen Chip-Systemen eine Schlüsselrolle im aktuellen Boom bei Künstlicher Intelligenz. Bei der GTC habe Huang die nächste Generation der Computer-Plattform mit dem Namen Blackwell vorgestellt, auf der KI-Anwendungen effizienter laufen sollten.Huang halte es für möglich, dass Künstliche Intelligenz in wenigen Jahren in verschiedenen Bereichen die Fähigkeiten von Menschen übertreffen werde - zum Beispiel bei Mathematik- und Anwalts-Prüfungen oder beim Verständnis von Texten.NVIDIA könnte nach der jüngsten Verschnaufpause nun durchaus bald den nächsten Versuch starten, die magische Marke von 1.000 Dollar zu knacken. AKTIONÄR-Leser würden seit Herbst 2022 mit dem Titel bereits 532 Prozent im Plus liegen.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät die Gewinne bei der NVIDIA-Aktie laufen zu lassen! (Analyse vom 20.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)