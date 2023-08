Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen.



München (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Seit der Einführung von Chat GPT ist KI aktuell nicht mehr "nur" auf dem Vormarsch, sondern prägt Industriezweige und das private Leben in allerlei Situationen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA).Wie wichtig leistungsstarke Grafikkarten für die KI-Branche seien, zeige die Aussage vom Mustafa Suleyman, welcher der ehemalige Leiter der angewandten KI des von Google aufgekauften Unternehmens Deep Mind gewesen sei. Auf die Frage, was sein aktuelles Start-up so besonders mache, habe er geantwortet: "Wir haben den größten Cluster der leitungsfähigen Chips von NVIDIA". Dies sei vor allem deswegen ein enormer Vorteil, da das Anlernen von KI-Modellen eine immense Rechenleistung benötige und sich hierfür Grafikkarten am besten eignen würden. Somit lasse sich erahnen, was für eine Rolle NVIDIA als Grafikkartenproduzent im Bereich der künstlichen Intelligenz zukomme.Dass auf einem NVIDIA-Supercomputer einmal das wohl bekannteste KI-Programm - ChatGPT - laufen werde, habe sich wohl keiner im Jahr der Gründung 1993 vorstellen können. Nachdem NVIDIA im Jahr 1999 die Gaming-Sparte mit der Erfindung der Grafikkarte revolutioniert habe, habe dieser Sektor zunächst im Hauptfokus des Unternehmens gestanden. Mit dem Beginn des Bitcoin-Minings habe der erste große Run auf Grafikkarten begonnen. Vor allem während der Hochzeiten des Krypto-Booms sei es schwer geworden, an Grafikkarten (engl. GPU) zu kommen, und wenn es überhaupt möglich gewesen sei, dann nur zu sehr hohen Preisen.Der nächste große Absatzschub sei gekommen, als sich gezeigt habe, dass sich Grafikkarten bei rechenintensiven Vorgängen wie maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz deutlich besser als die klassischen Prozessoren (engl. CPU) eignen würden. Gerade NVIDIA profitiere von dieser Entwicklung immens und dies spiegele sich auch in den rekordverdächtigen Quartalszahlen wider.Mit einem Umsatz von rund 13,5 Mrd. US Dollar habe sich dieser im Vergleich zum Vorquartal um 88 Prozent erhöht. Gegenüber dem Vorjahr seien es sogar 101 Prozent gewesen. Der Großteil des Umsatzes sei hierbei auf den Bereich Data Center zurückzuführen. Hierunter würden die Lösungen für Rechenzentren von Unternehmen fallen. Konkrete Anwendungen seien hierbei KI, Datenanalysen, High-Performance Computing als auch Rendering.Dem Business Insider zufolge habe NVIDIA im KI Chip-Markt mit einem Marktanteil von über 80 Prozent aktuell eine immense Marktmacht. Solch eine starke Preissetzungsmacht erkläre auch die Bruttomarge in Höhe von rund 70 Prozent im zweiten Quartal. Noch deutlicher werde das, wenn man bedenke, dass wie der Business Insider unter Bezugnahme auf Srini Pajjuri berichte, die geschätzten Produktionskosten für das High End KI-Modell (H100) bei etwas mehr als 3.000 Dollar lägen und das Produkt für rund 25.000 Dollar verkauft werde. Mit Advanced Micro Devices (kurz AMD) ( ISIN US0079031078 WKN 863186 ) stehe jedoch ein Konkurrent in den Startlöchern, welcher bereits im CPU-Markt gezeigt habe, dass er Platzhirsche wie Intel vom Thron stoßen könne.KI-Software benötige eine enorme Rechenleistung. Dies liege vor allem daran, dass man eine große Menge an Daten brauche, um eine KI anzulernen. Hierbei versuche die KI Muster und Gesetzmäßigkeiten zu erkennen um daraus logische Schlüsse zu ziehen. Dafür benötige man zunächst Trainingsdaten, welche für den späteren Erfolg der künstlichen Intelligenz elementar wichtig seien. Dabei würden Menschen die Daten auswerten, um der KI zu zeigen, was jeweils die richtige Antwort wäre. Wenn dieser Schritt erfolgreich gewesen sei, werde die KI mit größeren Datenmengen gefüttert. Um diese Datenberge auszuwerten und die KI weiter zu optimieren, brauche die KI eine hohe Rechenleistung, weshalb sich Grafikkarten am besten eigenen würden.Aufgrund der immer stärkeren Implementierung von KI in Unternehmensprozesse und das Privatleben werde die kommende Zeit für Chipkonzerne wie NVIDIA, welche die Infrastruktur für diese Technologie bereitstellen würden, überaus spannend werden. Ob sich NVIDIA langfristig gegen Konkurrenten wie AMD und Co. durchsetzen kann und somit die starke Marktposition behält, wird sich erst in Zukunft zeigen, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 29.08.2023)