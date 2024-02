NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (07.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Chipherstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe."Trends tragen oftmals sehr viel weiter als sich Anlegerinnen und Anleger das zunächst vorstellen können". Die NVIDIA-Aktie gelte schon lange als Lehrbuchbeispiel für diese These. Aber auch die jüngste Kursentwicklung passe zu dieser alten Tradingweisheit, denn das Kursziel aus dem Ausbruch aus der zuletzt ausgeprägten Schiebezone von 600 USD sei im Rekordtempo abgearbeitet worden. In der Konsequenz sei der Haussetrend des Papiers absolut intakt. Im "uncharted territory" jenseits der bisherigen Rekordstände würden sich nur noch wenige Widerstände ableiten lassen. Die 261,8%-Fibonacci-Projektion des Rückschlags von 2021 bis 2022 bei 732,10 USD stelle eine dieser wenigen Barrieren dar. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Jüngst habe der Technologietitel zwei Aufwärtsgaps in Folge gerissen, wovon das erste sofort wieder geschlossen worden sei. Die verbliebene Kurslücke bei 636,90/631,90 USD bilde in Zukunft eine erste wichtige Rückzugslinie.Entsprechend können kurzfristig orientierte Traderinnen und Trader dieses Gap als engmaschige Absicherung auf der Unterseite heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 07.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link