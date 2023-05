Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

289,65 EUR +0,12% (22.05.2023, 17:55)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

312,32 USD -0,10% (22.05.2023, 17:41)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (22.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Börse laufe und NVIDIA renne. Die Aktie des Grafikkartenherstellers liege seit Jahresbeginn 114% vorne und sei bester Wert im S&P 500 und im NASDAQ 100. Der Hauptgrund für die Rally: Die Börse sei verrückt nach KI. Das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz sei das nächste "Big Thing", ein Multimilliardengeschäft mit historischen Veränderungen in fast jeder Branche.Große Chiphersteller wie NVIDIA hätten vom voranschreitenden KI-Boom extrem profitiert, denn der erfordere höchste Rechenleistung. Die Grafikkarten des US-Konzerns würden in Rechenzentren weltweit eingesetzt.Die KI-Euphorie habe die NVIDIA-Aktie in der vergangenen Woche auf den höchsten Stand seit Januar 2022 katapultiert. Widerstände habe der Titel keine mehr vor der Brust - außer dem Rekordhoch bei 346,47 USD. Ob das kurzfristig erreicht oder sogar übertroffen werde, sollte sich am Mittwoch entscheiden. Dann legge NVIDIA nämlich die Zahlen für das vergangene Quartal vor und gebe die Jahresprognose ab. Investierte Anleger sollten den Stopp auf 220 Euro nachziehen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: