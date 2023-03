NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

257,25 USD +0,72% (17.03.2023, 21:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (20.03.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) mit dem Votum "buy" ein.BofA bezeichne NVIDIA als "Top-Compute-Pick" vor der GPU Tech Conference (GTC), dem Flaggschiff des Unternehmens, einschließlich der CEO-Keynote am Dienstag, 21. März. Das Unternehmen gehe davon aus, dass die Veranstaltung NVIDIAs Führungsrolle im Bereich der künstlichen Intelligenz untermauern und neue wiederkehrende Abonnement- und Softwarechancen aufzeigen werde, weise aber auch darauf hin, dass diese GTC kein offizieller "Investorentag" sei und möglicherweise keine Finanzinformationen enthalte.Historisch gesehen, habe die Aktie am Tag nach der GTC-Konferenz den breiteren Markt um durchschnittlich 190 Basispunkte übertroffen, aber die meisten dieser Konferenzen seien auch mit dem jährlichen Investorentag zusammengefallen, und da dies diesmal nicht der Fall sei, könnte es möglicherweise zu einer Pause bei der Aktie kommen, die seit Jahresbeginn um 76% gestiegen sei, so BofA.Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von NVIDIA mit "buy" und einem Kursziel von 275 USD ein. (Analyse vom 20.03.2023)Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:241,00 EUR -0,06% (20.03.2023, 13:54)