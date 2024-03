Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (13.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Vor einem Jahr habe NVIDIA-CEO Jensen Huang im Rahmen der "GPU Technology Conference 2023 (GTC)" vom iPhone-Moment für die Künstliche Intelligenz gesprochen. Seitdem habe die Aktie von NVIDIA satte 240 Prozent zugelegt. Am 18. März trete der NVIDIA-Boss für die GTC 2024 wieder an das Rednerpult und werde wohl einige Neuankündigungen im Gepäck haben.Die Analysten der Bank of America hätten heute ihr Kursziel für die NVIDIA-Aktie von 925 auf 1.100 Dollar erhöht und in ihrer Studie einen Ausblick auf die GTC 2024 gegeben. Der Chip-Konzern dürfte sich laut den Analysten im Rahmen der Konferenz auf die wachsende Bedeutung der generativen Künstlichen Intelligenz sowie die Auswirkungen seiner Omniverse-Entwicklungen in einer Vielzahl von Endmärkten konzentrieren.Der globale Markt für KI-Beschleuniger könnte in den nächsten drei bis fünf Jahren ein Volumen von 250 bis 500 Milliarden Dollar erreichen, so die Analysten. Zuvor seien sie von weniger als 250 Milliarden Dollar ausgegangen. Die AMD-Chefin Lisa Su habe zuletzt prognostiziert, dass der KI-Beschleuniger-Markt im Jahr 2027 rund 400 Milliarden Dollar umfassen werde.NVIDIA werde sich auf dieses Marktpotenzial konzentrieren und wahrscheinlich ein Update der Produkt-Pipeline vorstellen, darunter seine B1000- und N100-Chips, sowie Ethernet-Switches und Pläne für Edge-KI auf PCs und Notebooks, so die Analysten. Weitere Neuigkeiten könnten laut der Bank of America die geplante Monetarisierung der Software-Angebote sowie der DGX-Cloud umfassen.Auch "Der Aktionär" sehe die Bewertung der NVIDIA-Aktie als attraktiv an - insbesondere vor dem Hintergrund der gigantischen KI-Chancen. Die Gewinnmitnahmen, welche die Aktie in den vergangenen Wochen immer mal wieder getroffen hätten, sollten langfristig orientierte Anleger nicht verunsichern. Mit der GTC-Konferenz stehe zudem auch kurzfristig ein spannender Impulsgeber auf dem Plan. (Analyse vom 13.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: