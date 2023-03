Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (22.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA-CEO Jensen Huang habe mit seiner Keynote im Rahmen der GTC-Konferenz erneut begeistern können. Kein Wunder, denn er habe gleich mehrere neue Chips, Supercomputing-Services und hochkarätige Partnerschaften vorgestellt. Im Fokus: die Künstliche Intelligenz, welche laut Huang "beinahe jede Branche neu erfinden wird" - er spreche hier sogar von einem "iPhone-Moment".Es seien NVIDIA-Grafikchips, die KI-Anwendungen wie ChatGPT ihre erstaunlichen Fähigkeiten verleihen würden. Der US-Konzern habe daher weitere Details zu den Partnerschaften mit Oracle, Microsoft oder AWS verkünden können. Alle drei Tech-Größen würden in ihren Datacentern künftig auf die H100 GPUs von NVIDIA setzen. Allein die Cloud-Sparte von Amazon wolle 20.000 der KI-Beschleuniger verbauen.Gleichzeitig werde künftig von Oracle, Microsoft und Google der neueingeführten Supercomputing-Service namens DGX Cloud gehostet. Die Leih-Server sollten den Zugang zu einem KI-Supercomputer und das Training von KI-Modellen so einfach machen wie die das Erstellen einer Homepage.Auch die Omniverse Cloud von NVIDIA solle künftig mehr Firmen und Entwicklern zur Verfügung stehen. Zu den in der Präsentation genannten Kunden gehöre unter anderem die Deutsche Bahn, die dank der Omniverse Cloud komplexe Systeme wie ihr großes Schienennetz digital abbilden, simulieren und erweitern könne.Neben der Hardware setze NVIDIA also weiterhin verstärkt auf eigene Cloud- und Software-Plattformen. Seitens der Credit Suisse habe es daher am Mittwoch geheißen, man sei begeistert vom Ansinnen des Grafikchip-Spezialisten, mit Software immer mehr Geld zu machen.Die NVIDIA-Aktie habe am Dienstag positiv auf die Eröffnungs-Keynote von Huang reagiert. Anfängliche Kursverluste seien in der zweiten Tageshälfte des US-Handels ausgeglichen worden und das Papier habe mit einem Plus von 1,15 Prozent geschlossen.DER AKTIONÄR rät Anlegern weiterhin, der NVIDIA-Aktie treu zu bleiben und die Gewinne laufen zu lassen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 22.03.2023)