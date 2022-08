Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die vorläufigen Zahlen von Anfang August hätten den Aktionären von NVIDIA einen Schock verpasst. Der Chip-Konzern rechne für das zweite Quartal nur noch mit Umsätzen in Höhe von 6,7 Milliarden Dollar - ursprünglich sei das Management von 8,1 Milliarden Dollar ausgegangen. Am Mittwochabend stehe nun die finale Veröffentlichung der Q2-Zahlen an.Während beim Umsatz seitens der Analysten keine Abweichungen von den bereits veröffentlichten 6,7 Milliarden Dollar erwartet würden, solle der bereinigte Gewinn je Aktie bei 0,53 Dollar liegen. Unter dem Strich würde dies einem bereinigten Nettogewinn von 1,25 Milliarden Dollar entsprechen, was im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Einbruch von 52 Prozent wäre.Die klaren Einbußen würden sich auf die vollen Lager zurückführen lassen, die nun vor der Veröffentlichung der neuen RTX-4000-Serie geleert werden müssten. Viele Gamer seien schlichtweg nicht bereit gewesen, die teils deutlich über UVP liegenden Preise zu bezahlen, und jüngst sei auch noch die Nachfrage aus dem Krypto-Mining-Sektor eingebrochen. NVIDIA sei gemeinsam mit seinen OEM-Partnern zu Preisanpassungen gezwungen gewesen.Das Problem werde in das dritte Quartal hineinreichen, denn auch im August hätten sich bei Grafikkarten fallende Preise beobachten lassen. Gleichzeitig stehe die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum vor der Einführung des "Proof-of-Stake"-Verfahrens, was das massenhafte GPU-Mining obsolet mache und die Nachfrage weiter drücken dürfte.Auf der anderen Seite habe das auch das Data-Center-Segment laut dem NVIDIA-Management mit Problemen zu kämpfen gehabt. Hier seien es Lieferkettenprobleme gewesen, die leicht verpasste Umsatzerwartungen mit sich gezogen hätten. Es sei jedoch weiterhin mit neuen Rekordumsätzen zu rechnen.Für den Q3-Ausblick sehe es entsprechend wenig rosig aus. Analysten hätten ihre Schätzungen bereits nach unten geschraubt und würden für das seit Anfang August laufende Quartal nur Erlöse in Höhe von 7,26 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 0,71 Dollar erwarten.Die NVIDIA-Aktie bleibe unter Druck und "Der Aktionär" rechne mit einem enttäuschenden Q3-Ausblick. Für Anleger mit langem Atem müsse dies nicht schlecht sein, da hierdurch Unsicherheiten beseitigt und neues Vertrauen geschaffen werden könne. Der Markt könne sich dann wieder auf die prall gefüllte Produktpipeline und die attraktiven langfristigen Wachstumsaussichten konzentrieren.Es gilt daher: dabeibleiben und abwarten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link