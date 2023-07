Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die jüngsten Daten vom Halbleitermarkt seien nicht gerade berauschend: Laut der Semiconductor Industry Association (SIA) seien im Mai die Chip-Umsätze um satte 21 Prozent gefallen. Doch es gebe Hoffnung - insbesondere, wenn man NVIDIA heiße.Ganz klar, nach dem Corona-Boom befinde sich der weltweite Halbleitermarkt 2023 in einem Abschwung. Das würden die monatlich erhobenen Daten der SIA vom vergangenen Donnerstag deutlich zeigen.Aber es seien auch positive Trends festzustellen. "Trotz der anhaltenden Marktschwäche im Vergleich zum Jahr 2022 sind die weltweiten Halbleiterumsätze im Mai den dritten Monat in Folge gestiegen, was Optimismus für eine mögliche Markterholung in der zweiten Jahreshälfte weckt", habe SIA-Präsident John Neuffer bei der Vorlage der Mai-Daten verraten. Gegenüber dem April sei es im Mai nämlich rund 1,7 Prozent nach oben gegangen.Doch nicht für alle Halbleiterkonzerne sei 2023 ein Jahr der Konsolidierung. NVIDIA werde dank der hohen Nachfrage nach KI-Chips auch im laufenden Jahr mächtig wachsen. Denn aus dem "klitzekleinen" Umsatzteil, den der Verkauf von Beschleunigern für KI-Anwendungen beigesteuert habe, solle laut NVIDIA-CEO Jensen Huang ein "ordentlich großer" werden.Seine Rivalin, AMD-CEO Lisa Su, werde hier noch konkreter: Su schätze, dass der heutige Markt für KI-Beschleuniger etwa 30 Mrd. Dollar wert sei und bis 2027 durchschnittlich jedes Jahr um 50 Prozent wachsen werde. Man stehe vor der "größten und langfristigen Wachstumschance" der Unternehmensgeschichte.Vom Marktführer NVIDIA würden Analysten aber dann sogar noch einmal mehr erwarten. NVIDIA solle im laufenden Geschäftsjahr 2024 (bis Ende Januar 2024) um 57 Prozent auf 42,43 Mrd. Dollar wachsen. Blicke man nur auf die neusten Schätzungen der letzten 28 Tage, sollten die NVIDIA-Umsätze laut den Analysten sogar 60 Prozent auf 43,27 Mrd. Dollar zulegen.NVIDIA habe genügend Power, die schwache Marktphase nicht nur zu überstehen, sondern sogar zu meistern. Sicher sei die Aktie mit einem 24er-KGV von 55 nicht mehr so günstig, allerdings hätten die Analysten mit ihren Schätzungen, auf die sich die Bewertungskennzahlen beziehen würden, schon einmal kräftig daneben gelegen.Anleger bleiben bei der NVIDIA-Aktie dabei, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.07.2023)