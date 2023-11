NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

481,40 USD +0,67% (29.11.2023, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (30.11.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Es war spannend zu sehen, wie der Markt auf die Quartalszahlen des Chip-Spezialisten NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) reagieren würde, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Unbestritten sei, dass sich die Geschäfte einmal mehr überragend entwickelt hätten. Der Boom bei Künstlicher Intelligenz treibe den Konzern weiter an. Der Umsatz von NVIDIA habe sich auf gut 18 Mrd. Dollar ungefähr verdreifacht. Analysten hätten im Schnitt nur mit etwa 16,2 Mrd. Dollar gerechnet. Der Gewinn sei von 680 Mio. auf 9,2 Mrd. Dollar nach oben geschossen, was die Schätzungen ebenfalls klar übertroffen habe.Auch die Prognose für das aktuelle Geschäftsquartal habe die durchschnittlichen Analystenerwartungen in den Schatten gestellt: Während NVIDIA 20 Mrd. Dollar in Aussicht stelle, seien über 2 Mrd. Dollar weniger erwartet worden. Analysten hätten entsprechend positiv auf das Zahlenwerk reagiert. Kursziele seien reihenweise angehoben und Kaufempfehlungen bestätigt worden. 60 der 63 der von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Analysten würden den Einstieg bei den Papieren empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 660 Dollar und damit rund 37 Prozent über dem aktuellen Niveau.Interessant sei, dass es bei der NVIDIA-Aktie trotzdem zu Kursabschlägen gekommen sei. Zum einen sei die Notiz bereits vor der Zahlenbekanntgabe stark gelaufen und habe ein Rekordhoch markiert. Zum anderen habe es einen Schönheitsfehler gegeben: Die Exportbeschränkungen würden das China-Geschäft belasten, das für 20 bis 25 Prozent der Erlöse stehe. Zwar wolle NVIDIA die Delle durch andere Regionen mehr als ausgleichen. Ob das gelinge, werde sich jedoch erst mit den nächsten Zahlen zeigen. Während der Wartezeit dürfte der Kurs gedeckelt sein, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2023)Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:441,80 EUR +0,71% (30.11.2023, 11:02)