NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

499,44 USD -0,92% (21.11.2023, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (22.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unverändert mit "outperform" ein.Sanford stelle fest, dass die Q3-Ergebnisse von NVIDIA wieder einmal hervorragend gewesen seien und in den Bereichen Datacenter, Gaming und ProVis eine positive Entwicklung gezeigt hätten. Die Q4-Prognose sei ebenfalls sehr stark gewesen, wobei das sequentielle Wachstum hauptsächlich von Datacenter angetrieben worden sei, so Bernstein.Wichtig sei, dass das Unternehmen erneut bekräftigt habe, dass es plane, die Umsätze im Bereich Datacenter bis 2024 weiter zu steigern, wobei die Nachfrage bis ins nächste Jahr hinein gut sichtbar sei. Die Gaming-Sparte scheine sich weitgehend normalisiert zu haben, wobei der sequenzielle Rückgang im nächsten Quartal auf die zunehmende Anpassung des Segments an die Saisonalität des Notebook-Marktes hindeute, füge das Unternehmen hinzu.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Aktie von NVIDIA nach wie vor mit "outperform" ein und heben das Kursziel von 675 auf 700 USD an. (Analyse vom 22.11.2023)Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:464,25 EUR +1,31% (22.11.2023, 12:34)