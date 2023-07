Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

406,30 EUR +0,31% (17.07.2023, 14:03)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

454,69 USD -1,10% (14.07.2023)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (17.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Unternehmer Dr. Rasmus Rothe freue sich auf eine spannende Zukunft mit der Künstlichen Intelligenz. Die Nachfrage nach Chips wie die von NVIDIA könnte lange anhalten.Faszination Künstliche Intelligenz: Die Depot-2030-Firma BAIDU habe gerade ein Tool präsentiert, welches es für Jedermann möglich mache, einen künstlichen KI-Video-Doppelgänger von sich zu erstellen. Eine kleine Sensation sei auch ein neuer, etwa verstörender Film-Trailer für einen Heidi-Comicfilm, der gerade viral gehe.Nicht nur in den USA und China gebe es erfreuliche KI-Entwicklungen, auch in Deutschland entwickle sich enormes KI-Knowhow. So habe Dr. Rasmus Rothe im Bereich der KI promoviert und dabei viel Gesichtserkennungs-Forschung gemacht. Der Merantix-Gründer habe 10 KI-Produktfirmen als Investor mitgestaltet, darunter Brustkrebsdiagnostik, Produktion-Optimierung per Kamera in der Fabrik oder Proteinforschung.Im Video-Interview mit dem "Aktionär HSR" habe er jetzt gesagt: "ChatGPT war nur die erste Welle. Der Boom wird die nächsten zehn Jahre weitergehen." NVIDIA habe dabei ein Alleinstellungsmerkmal und Google, Microsoft und Amazon würden mit ihren Cloud-Angeboten davon "stark profitieren."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: NVIDIA, BAIDU, SMA Solar, Alphabet und Palantir befinden im erfolgreichen Depot 2030.