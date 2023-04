Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (11.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Noch würden die KI und neue KI-Aktien unterschätzt. Doch Titel wie NVIDIA stünden vor einer riesigen Sonderkonjunktur.Der jüngste Durchbruch der Künstlichen Intelligenz werde von vielen noch nicht in ihrem ganzen Ausmaß erfasst. Harvard-Informatiker und Arzt Kohane habe etwa jüngst darauf verwiesen, dass GPT-4 bereits mehr Wissen habe als viele Ärzte.Selbst viele Wissenschaftlicher seien verblüfft über das, was der Roboter im Jahr 2023 bereits könne. Die KI-Skepsis einiger Experten erinnere an spektakuläre Fehleineinschätzungen der Vergangenheit. So habe etwa 1933 Rutherford gesagt, der bis dahin bekannteste Nuklearwissenschaftler, die Kernenergie sei "blanker Unsinn". Noch 1965 habe (nachzulesen im Buch Leben 3.0) der Hofastronom Woolley die Raumfahrt als "absoluten Quatsch" bezeichnet.Doch die Zukunft sei überraschend schnell gekommen - wie nun bei der Künstlichen Intelligenz. KI-Unternehmer Carsten Kraus erkläre den "richtigen Durchbruch" im Gespräch mit dem "AKTIONÄR Hot Stock Report": "Das Reinforcement Learning sorgt dafür, dass ein Ziel erreicht wird, indem man die KI den Weg dahin selbst erarbeiten lässt."Spannend: "Ich glaube schon vor 2035 kann die Maschine alles denken, was ein Mensch denken kann - darauf muss sich die Gesellschaft vorbereiten." Der CTO bei seiner Firma Casablanca.ai habe selbst zwei Stunden nach einem Fehler im Code gesucht, die dann ein GPT-Tool in einer Minute entdeckt habe.Auch KI-Legende Sepp Hochreiter freue sich auf eine neue Zeitrechnung. Unlängst habe er im Interview mit dem "AKTIONÄR Hot Stock Report" gesagt: "Wir sind wieder im steigenden Ast des KI-Hypes. ChatGPT wird die Wirtschaft massiv verändern. Es kann Motoren helfen zu reparieren, rechtliche Sachen lösen, programmieren. Man kann das Tool überall verwenden, um Tipps zu geben und Menschen an die Hand zu nehmen."Es gebe Profiteure wie NVIDIA. Denn: "Es wird auf jeden Fall viel mehr Rechenkapazität bestellt werden müssen. Da geht kein Weg dran vorbei. Jede Firma muss solche Technologien wie ChatGPT nutzen, da es viele Prozesse vereinfacht und Probleme löst."Laut Hochreiter habe bei etwa bei Prozessoptimierung in der Logistik die KI noch viel Luft nach oben bis 2030. Auch in der Bildung werde es spannend: "Die KI kann herausfinden, welche Art von Rechenfehler der einzelne Schüler macht und kann hier individuell ansteuern und Lehrer entlasten." (Analyse vom 11.04.2023)