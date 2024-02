Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

698,90 EUR +12,04% (22.02.2024, 09:06)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

674,72 USD -2,85% (21.02.2024, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (22.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Erwartungen seien - wie immer enorm - gewesen, aber NVIDIA habe sie erfüllt. Die Zahlen, die der KI-Superstar am Mittwoch vorgelegt habe, seien so wichtig gewesen: Für NVIDIA-Aktionäre, die Techbranche, den gesamten Markt. Entsprechend erleichtert würden die Anleger am Donnerstag reagieren, während die Analysten ihre Kursziele anpassen würden.Stacy Rasgon von Bernstein gehöre nach den Zahlen zu den größten NVIDIA-Bullen unter den Wall Street-Experten. Rasgon sehe nun Luft für die Aktie bis 1.000 Dollar nach zuvor 700 Dollar. Joseph Moore von Morgan Stanley habe sein Kursziel von 750 auf 795 Dollar angehoben, Toshiya Hori, Analyst bei Goldman Sachs, sehe den fairen Wert bei 875 Dollar nach zuvor 850 Dollar.Ananda Baruah indes sei schon vorher klar gewesen, dass NVIDIA vollends überzeugen werde. Der Loop Capital-Analyst habe vor wenigen Tagen ein Kursziel 1.200 Dollar ausgerufen und gesagt: "Wir werden feiern, als wäre es 1995." Damals habe der Internetboom begonnen, Nachfrage und Aktienkurse seien gestiegen und gestiegen.NVIDIA stehe am "vorderen Ende" eines mehrjährigen Zyklus. Die Situation sei vergleichbar mit der Nutzung des Internets, die sich zwischen 1995 und 2001 verfünffacht habe.NVIDIA liegt seit der Empfehlung des "Aktionär" im September 2022 nun 460 Prozent im Plus, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link