Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (18.07.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.220 Prozent habe die Aktie von NVIDIA 2023 zugelegt. Trotzdem sehe Atif Malik, Analyst bei der Citi, das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. NVIDIA sei für ihn der klare KI-Gewinner mit einem Marktanteil von mehr als 90 Prozent. Als fairen Wert nenne er 520 Dollar für die Aktie. Im Bull-Case sei noch mehr drin.Bislang habe Maliks Kursziel für NVIDIA 420 Dollar gelautet. Dies habe der Chipproduzent allerdings schon übertroffen - derzeit notiere die Aktie bei 466 Dollar.Malik sehe für NVIDIA im KI-Bereich einen "erheblichen Vorteil" gegenüber AMD. Was die Software, würden auch andere Konkurrenten mehrere Generationen benötigen, um zu NVIDIA aufzuholen.Neben der Kurszielerhöhung habe der Analyst auch seine Gewinnprognose pro Aktie für die kommenden Jahre angehoben. 2024 werde NVIDIAs Ergebnis um sechs Prozent höher ausfallen als bisher erwartet. 2025 und 2026 dürfte der Gewinn um 38 beziehungsweise 30 Prozent höher ausfallen.Maliks Einschätzung deckt sich mit der des AKTIONÄR. Die stark gestiegene Nachfrage nach Chips und NVIDIAs außergewöhnliche Positionierung seien einer der wesentlichen Gründe dafür gewesen, dass die Aktie im Herbst 2022 wieder auf die Empfehlungsliste gekommen sei. Performance seitdem: 215 Prozent.Der Siegeszug der KI sei die größte industrielle Revolution seit dem Internet - und NVIDIA spiele hierbei eine ganz wichtige Rolle. Das Kursziel des AKTIONÄR für die NVIDIA-Aktie beträgt 520 Euro und der Stoppkurs: 280 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.07.2023)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.