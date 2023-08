Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (29.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Nicht nur mit seinem KI-Unternehmen xAI setze Elon Musk auf die Chips von NVIDIA. Auch bei Tesla seien die Halbleiter wichtig und begehrt. Musk habe enormen Respekt für NVIDIA-CEO Jensen Huang und werde die Hardware des KI-Players laut eigenen Angaben weiterhin so schnell kaufen, wie sie geliefert werden könne.Er habe sich im Vorfeld sogar bereits beim NVIDIA-Boss bedankt, dass er so freundlich gewesen sei, einige der GPU-Chip-Bestellungen zu priorisieren. Aufgrund des großen Kundenstamms von NVIDIA und dem schieren Ausmaß an Nachfrage seitens Tesla, bleibe Musks einziges Bedenken nicht genug NVIDIA-Produkten zu bekommen.Ein X-User (ex Twitter) habe Elon Musk am Montag gefragt, wie es um die Lage bei Tesla um KI-Computer stünde, um die großen Datenmengen der wachsenden Tesla-Fahrzeugflotte zu verarbeiten. Musks Antwort: "Wir arbeiten sowohl mit Dojo als auch mit NVIDIA."Denn Tesla setzte nicht nur auf NVIDIA, sondern wolle im Laufe des nächsten Jahres auch über eine Milliarde Dollar in Dojo investieren. Dojo sei Teslas Supercomputer-Plattform mit eigenen D1-Chips, die speziell für das maschinelle Lernen von KI entwickelt worden seien, um unter Verwendung von Daten aus der Tesla-Fahrzeugflotte die Selbstfahrer-KI zu trainieren.Anleger bleiben dabei und lassen ihre Gewinne laufen, so Lukas Meyer von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link