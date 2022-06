Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (23.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über 50 Prozent habe die Aktie des Chipherstellers NVIDIA seit November des letzten Jahres bereits verloren. Die Rotation von Growth zu Value und die Zinspolitik der FED würden den Kurs des Tech-Konzerns belasten. Aus technischer Sicht brauche es einiges, um einen Einstieg attraktiv zu machen.NVIDIA sei einer der Highflyer-Werte seit dem Corona-Crash gewesen. Die Aktie habe mit über 600 Prozent Kurssteigerung eine deutliche Outperformance gegenüber den US-Indices geliefert. Diese relative Stärke habe sich im November 2021 in eine relative Schwäche verwandelt. NVIDIA habe seitdem über 50 Prozent von seinem Hoch verloren, die US-Indices im Schnitt nur leicht über 20 Prozent.Die Aktie notiere bei 163 Dollar und bewege sich schon seit Wochen in einer Seitwärtszone 195 Dollar und 156 Dollar. Der Kurs befinde sich deutlich unter der Aufwärtstrendlinie und somit in klarem Bärenterritorium. Von einem Kauf sei somit vorerst abzusehen, dieser wäre erst mit einem Bruch und anschließendem Wiederanlaufen der Trendlinie bei circa 220 Dollar sinnvoll.In dieser Konsolidierungsphase müsse sogar von einer weiteren Abwärtsbewegung ausgegangen werden, weshalb sich ein Kauf erst im Bereich der Tiefs aus dem letzten Jahr bei 115 Dollar bis 134 Dollar anbiete.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link