Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (24.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der Hersteller von IT-Hardware habe am Dienstagabend seine Q3-Zahlen vorgelegt und die Prognosen der Analysten wieder einmal übertroffen. Dennoch habe sich die NVIDIA-Aktie nicht über der psychologisch wichtigen Marke von 500 Dollar festsetzen können. Es drohe nach drei positiven Wochen in Folge die erste negative, auch aufgrund der jüngsten News.Im Oktober 2023 seien die US-Exportbeschränkungen verschärft worden, was auch den Verkauf von Hochleistungshalbleitern, darunter die A800- und H800-Chipsätze von NVIDIA für den chinesischen Markt, beeinträchtigt habe.Am Freitag habe die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass NVIDIA die geplante Markteinführung eines neuen KI-Chips für China verschoben habe, die Kunden seien allerdings bereits informiert. Die Einführung des H20-Chips, dem leistungsstärksten von drei auf China ausgerichteten NVIDIA-Chips, verzögere sich aufgrund von Integrationsproblemen bei den Serverherstellern.Der neue Zeitplan siehe vor, dass die Markteinführung im ersten Quartal des kommenden Jahres erfolge, wobei Februar oder März als Zielzeitraum genannt worden wären. Der L20-Chip dürfte dagegen wie geplant auf den Markt kommen, ohne Verzögerungen.Aus kurzfristiger Sicht könnte die NVIDIA-Aktie aufgrund der jüngsten News zunächst eine erneute Verschnaufpause benötigen, bevor ihr der endgültige Ausbruch über die 500-Dollar-Marke gelinge. Dieser sollte allerdings nur eine Frage der Zeit sein.Mittel- und langfristig betrachtet habe der KI-Titel noch deutlich mehr Potenzial, weshalb DER AKTIONÄR weiterhin zum Kauf rate. (Analyse vom 24.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link