Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (22.06.2022/ac/a/n)



Die zunehmende Elektrifizierung und Automatisierung in der Automobilbranche werde laut der UBS die elektronischen Bauteile pro Fahrzeug erhöhen und stelle für Technologieunternehmen somit eine große Wachstumschance dar. In diesem Zusammenhang habe die Schweizer Großbank nun ihre favorisierten Tech-Werte genannt.Als größte Profiteure im Technologiesektor sehe die UBS v.a. Halbleiterunternehmen. Die Chips von NVIDIA kämen hauptsächlich bei Fahrassistenzsystemen zum Einsatz. In diesem Bereich sei der US-Chiphersteller das favorisierte Unternehmen der Schweizer Bank. Die Automobilbranche sei ein lukratives Geschäftsfeld für NVIDIA und zusätzlich könne das Unternehmen von den bereits bestehenden Partnerschaften mit Mercedes-Benz und Jaguar Land Rover profitieren.Bei NVIDIA sollten Anleger nach den zuletzt starken Kursverlusten vorerst an der Seitenlinie bleiben und ein Kaufsignal abwarten, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2022)