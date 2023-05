Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (25.05.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Vivek Arya von BofA Securities:Vivek Arya, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unverändert mit dem Votum "buy" ein.Die Umsätze im ersten Quartal hätten 10% über dem Konsens gelegen, aber "die Schlagzeile" des Quartalsberichts sei der "bemerkenswerte" Umsatzausblick für das zweite Quartal in Höhe von 11 Mrd. USD, der laut BofA fast 4 Mrd. USD über dem Konsens liege und ein Pro-forma-EPS von 2,04 USD impliziere, was einer Verdopplung der Erwartungen entspreche.Angetrieben durch den Beginn großer Investitionen in Rechenzentren für generative KI und große Sprachmodelle, sei dies die "größte Steigerung, die wir in unserer Berichterstattung gesehen haben", so der Analyst gegenüber Investoren.BofA Securities sehe ein positives Read-Across zu Compute-Peers wie Broadcom , Marvell ( ISIN US5738741041 WKN A3CNLD ) und AMD und hebe die bevorstehende Computex-Messe in Taiwan als potenziellen Katalysator hervor.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: