Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

413,15 EUR +0,94% (03.11.2023, 14:55)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

439,70 USD +1,07% (03.11.2023, 14:41)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (03.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Dominanz von NVIDIA beim Thema Künstliche Intelligenz führe laut dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire zu "wachsenden Ungleichheiten" zwischen den Ländern und behindere den fairen Wettbewerb. Nach den jüngsten US-Exportbeschränkungen könnten NVIDIA nun auch in Europa Sanktionen drohen. "Ein einziges Land mit allen Technologien, allen privaten Unternehmen, allen Geräten, allen Fähigkeiten, wäre ein Misserfolg für uns alle", habe Le Maire vor Reportern auf dem britischen KI-Sicherheitsgipfel in Bletchley Park gesagt. Er habe außerdem darauf hingewiesen, dass 92% der Grafikprozessoren, die für KI-Beschleunigung verwendet würden, NVIDIA gehören würden.Die EU untersuche angebliche Wettbewerbsmissbräuche bei Chips für KI, einen Markt, den NVIDIA dominiere. Die EU plane die Regulierung von KI und möchte ihre eigenen Unternehmen ermutigen, eine ähnliche Marktdominanz wie NVIDIA oder der ChatGPT-Erfinder OpenAI zu erreichen.Frankreich, die USA und China hätten gemeinsam mit 25 anderen Nationen eine gemeinsame Erklärung zur KI auf dem Gipfeltreffen im Vereinigten Königreich unterzeichnet. Frankreich werde das nächste Treffen im Jahr 2024 ausrichten. Le Maire habe die Bedeutung von fairem Wettbewerb und Vielfalt bei den Anbietern von KI-Technologien betont.Zwar gebe es in der EU noch keine konkreten Einschränkungen für den Handel mit bestimmten KI-Chips wie in den USA. Angesichts der Untersuchungen könnte allerdings ein ähnliches Szenario drohen, was v.a. die Geschäfte von NVIDIA negativ beeinflussen würde.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link