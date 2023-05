NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (25.05.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) weiterhin mit dem Rating "buy" ein.NVIDIA habe für das Juli-Quartal eine Prognose für den Gewinn pro Aktie abgegeben, die um 90% über den Erwartungen der Börse gelegen habe. Jefferies schätze, dass die Umsätze von NVIDIA im Bereich der Rechenzentren im zweiten Quartal "zum ersten Mal überhaupt" die kombinierten CPU-Verkäufe von Intel und AMD übertreffen würden, was offiziell als "4. tektonische Verschiebung hin zu einer Ära der Parallelverarbeitung" bezeichnet werde, wie es ursprünglich im Jahr 2017 behauptet habe.Jefferies gehe davon aus, dass NVIDIA seinen Anteil im Rechenzentrum weiter ausbauen werde, bis er 80% erreiche, wie es auch in anderen Computerzeitaltern der Fall sei, und stelle fest, dass man seine Schätzung der EPS-Leistung für 2026 von 15 auf 17 US-Dollar angehoben habe.Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von NVIDIA unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 300,00 auf 472,00 USD. (Analyse vom 25.05.2023)Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:356,60 EUR +25,67% (25.05.2023, 16:11)