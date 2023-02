Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

212,00 EUR +8,15% (23.02.2023, 09:30)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

207,54 USD +0,48% (22.02.2023)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (23.02.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Gestern nach Börsenschluss habe der Grafikkartenhersteller und Chipkonzern NVIDIA die Bücher zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 geöffnet. Der Umsatz sei im Jahresvergleich von USD 7,64 Mrd. auf USD 6,05 Mrd. gesunken, was einem Rückgang von 20,8% entspreche. Die durchschnittlichen Analystenerwartungen seien bei USD 6,01 Mrd. angesiedelt gewesen. Das Unternehmen habe hierbei einen Nettogewinn in Höhe von USD 0,57 je Aktie erzielt, was im Jahresvergleich einen Gewinneinbruch in Höhe von knapp 55% darstelle.Um Sondereffekte bereinigt habe sich der Nettogewinn allerdings auf USD 0,88 je Aktie beziffert, wodurch sich der Gewinnrückgang auf 33,6% im Jahresvergleich reduziert habe. Die durchschnittlichen Erwartungen je Anteilsschein seien hierbei bei USD 0,48 bzw. USD 0,81 angesetzt gewesen, wodurch sowohl bereinigt als auch nicht bereinigt die Analystenerwartungen hätten übertroffen werden können.Der Chip-Konzern habe vor allem vom Boom bei Anwendungen mit künstlicher Intelligenz sowie vom Cloud-Geschäft profitiert, wobei auch die starke Nachfrage der Rechenzentren die Einbußen bei CPUs und GPUs abgefedert habe. Im Gaming-Segment sei der Umsatz im vergangenen Quartal um 46% auf USD 1,83 Mrd. gefallen. Dem Geschäft würden das Schrumpfen des PC-Marktes aber auch das abgekühlte Interesse an Kryptowährungen zu schaffen machen, für deren Erzeugung oft Grafikkarten von NVIDIA eingesetzt würden.Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 erwarte der Chip-Riese einen Umsatz von voraussichtlich USD 6,50 Mrd. plus oder minus 2%, was oberhalb der bisherigen Erwartungen in Höhe von USD 6,38 Mrd. angesiedelt sei. Die Bruttomargen nach GAAP und Non-GAAP würden voraussichtlich 64,1% bzw. 66,5% betragen, plus oder minus 50 Basispunkte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity