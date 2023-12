Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

434,80 EUR +0,36% (12.12.2023, 18:26)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

471,59 USD +1,14% (12.12.2023, 17:44)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (12.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA und Intel seien einerseits Konkurrenten, doch könnten schon bald auch eine sehr enge Partnerschaft eingehen. Der Markt sei groß genug für beide Unternehmen. Nachdem Intel am Montag neue Research-Arbeiten präsentiert habe, lege NVIDIA heute nach und räume auf der Branchenmesse einen ersten Preis ab. Der enge Kontakt zu Wissenschaftlern zeichne den KI-Markführer aus. Es würden sich allerdings mehr und mehr Alternativen im Sektor formieren, da NVIDIA-Hardware zwar stark aber auch enorm teuer geworden sei.Jetzt habe CEO Jensen Huang Bloomberg zufolge in Japan gesagt, dass die Nachfrage nach KI-Supercomputern weiterhin "signifikant" sei. Die erste Welle habe es in Form von Investment von Internetportalen und Cloud-Giganten in die KI gegeben. "Die nächsten Wellen sind hier, darunter Länder, die eine souveräne KI-Infrastruktur schaffen wollen."Aber wer baue für NVIDIA die gewaltigen Mengen KI-Chips? Vielleicht neben TSMC verstärkt Samsung und sogar Intel! Der Chip-Pionier punkte diese Tage mit eigenen KI-Beschleunigern, wolle aber im Foundry-Bereich auch für Unternehmen wie NVIDIA fertigen. Wccftech zufolge habe nun NVIDIA-Finanzvorstand Colette Kress gesagt: "Würden wir einen dritten Foundry-Partner lieben? Sicher. Wir hätten liebend gerne einen Dritten." (Analyse vom 12.12.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link