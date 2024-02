Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

697,90 EUR +11,88% (22.02.2024, 15:34)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

674,72 USD -2,85% (21.02.2024)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt.



Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (22.02.2024/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Janus Henderson Investors:Die Diskussion um NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) dreht sich seit Mitte 2023 eher um den Wachstumskurs im Jahr 2025 und danach als um die heutigen sehr guten Ergebnisse, so Richard Clode, Technology Portfolio Manager, Janus Henderson Investors.Seit CES zu Jahresbeginn und den Unternehmensergebnissen heute Nacht habe NVIDIA viel dafür getan, den Markt davon zu überzeugen, dass das Unternehmen in absehbarer Zeit kein Plateau erreichen werde. Die wichtigsten Faktoren dafür seien der Generationswechsel im Computerbereich, die breite Kundenbasis, anhaltende Lieferengpässe, ihre Roadmap und das Potenzial zur Wiederbelebung des Geschäfts in China.Umgestaltung der Rechenzentrumsinfrastruktur im Wert von 1 Billion US-Dollar: Das Management habe von einer derzeit installierten Rechenzentrumsinfrastruktur im Wert von 1 Billion US-Dollar gesprochen, die für eine beschleunigte Rechenwelt und generative KI umgestaltet werden müsse. Diese Rechenzentrumsinfrastruktur müsse ihrer Meinung nach in den nächsten fünf Jahren auf 2 Billionen US-Dollar anwachsen.Ausweitung des Kundenstamms: Der Kundenstamm wachse von der traditionellen Konzentration auf Cloud-Hyperscaler hin zu Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Das Management nenne milliardenschwere Unternehmen aus der Automobilbranche, dem Gesundheitswesen und dem Finanzsektor. Regierungen weltweit würden sich wünschen, eine staatliche KI-Infrastruktur und Kapazität aufzubauen.Angebotserweiterung und Beschleunigung der Roadmap: NVIDIA steigere sein Angebot und treibe seine Roadmap voran, um diese Nachfrage zu befriedigen und den unstillbaren Appetit auf Rechenleistung zu bedienen. Exponentiell größere Sprachtransformationsmodelle, die auf immer größeren Datensätzen trainiert würden, würden neue Funktionen und Umsatzpotenziale in den Bereichen Online-Werbung, Empfehlungsmaschinen, Inhaltserstellung, Arzneimittelforschung und Copiloten erschließen.Eine Zukunft in China? Verschärfte US-Halbleiter-Exportbeschränkungen hätten das Geschäft von NVIDIA in China auf einen mittleren einstelligen Prozentsatz seines Rechenzentrumsgeschäfts reduziert. Das Unternehmen teste jedoch jetzt neue kompatible Chips in China, die das Potenzial hätten, sein dortiges Rechenzentrumsgeschäft künftig anzukurbeln.Das Vertrauen in diese Wachstumsfaktoren treibe die Verkaufsschätzungen weiter in die Höhe. Sie seien im vergangenen Jahr um mehr als 400% gestiegen und hätten den entsprechenden Anstieg des Aktienkurses übertroffen. Dadurch hätten sich die Bewertungen in Grenzen gehalten. Trotz des KI-Hypes belohne der Markt - anders als 2020 - mit der Rückkehr der Kapitalkosten Unternehmen, die starke Fundamentaldaten liefern würden. Die Experten seien der Ansicht, dass eine durch reale Gewinne und Cashflows gestützte Aktienkursentwicklung viel nachhaltiger sei. (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link