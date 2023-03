Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (12.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der Künstlichen Intelligenz gelinge dank Chatrobotern der Durchbruch. NVIDIA-Kunde Microsoft berichte nun vom Run auf die App.Faszinierend: Das Vorschaubild dieses Artikels sei mit einer OpenAi-KI im Casper-David-Friedrich-Stil erstellt. Immer mehr Schüler würden darüber berichten, ihre Hausaufgaben per ChatGPT zu machen, die App helfe präzise bei der Urlaubsplanung, Briefe zu erstellen, Programme zu schreiben oder Kundenfragen schnell und günstig zu beantworten. Täglich würden weltweit Menschen neue Suchen und Anwendungen ausprobieren, was v.a. Microsoft gefalle, da in die Bing-Suchmaschine ChatGPT integriert worden sei. Neue Traffic-Zahlen würden nun aufhorchen lassen und den KI-Chip-Marktführer NVIDIA beflügeln.Microsoft schreibe in einem Blogbeitrag, dass dank des KI-Chats bereits 100 Mio. User täglich auf Bing aktiv seien. Ein Drittel davon seien dabei völlig neue Interessenten, die dank ChatGPT den Weg zur neuen, modernen Suche gefunden hätten. Die Smartphone-App Bing werde sogar sechs Mal so viel verwendet wie bisher. "Es ist unglaublich", so ein Microsoft-Manager, wie schnell sich das neue KI-Produkt in einem Monat seit Start entwickelt habe. Das allgemeine Google-Such-Interesse an ChatGPT bleibe enorm hoch.KI-Investor Fabian Westerheide habe recht: Er habe dem "Aktionär" jüngst gesagt, ChatGPT sei eine "Killer-App", für die in der Sprachwissenschaft 70 Jahre gearbeitet worden sei. "Nun ist sie endlich da."Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link