Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

810,00 EUR -0,17% (19.03.2024, 09:03)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

887,04 USD +0,28% (18.03.2024)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (19.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der Chipkonzern NVIDIA gebe weiter ordentlich Gas. Auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz GTC, die am Montag begonnen habe, habe das Unternehmen einige spannende News präsentiert. Damit wolle NVIDIA seine führende Rolle bei Technik für Künstliche Intelligenz ausbauen. Die Aktie von NVIDIA sei am Montag mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 884,55 Dollar aus dem Handel gegangen und nehme damit wieder Kurs in Richtung Allzeithoch.Firmenchef Jensen Huang habe eine neue Generation von NVIDIAs Computerplattform vorgestellt. NVIDIA sehe das System mit dem Namen Blackwell als "Antrieb einer neuen industriellen Revolution" durch KI. Das System sei beim Anlernen von Künstlicher Intelligenz vier Mal leistungsstärker als die aktuelle Generation Grace Hopper.NVIDIAs Computersysteme würden in Rechenzentren beim KI-Training dominieren. Der Konzern wolle auch seine Rolle bei der Erzeugung von Inhalten mithilfe Künstlicher Intelligenz ausbauen. Das "Blackwell"-System sei darin 30 Mal besser als "Hopper", habe Huang betont. Auch gebe es von NVIDIA dafür neue Software, die über Schnittstellen auch via Cloud genutzt werden könne. Huang habe sich überzeugt gezeigt, dass in der Zukunft die meisten Inhalte nicht vorgefertigt aus Speichern abgerufen würden, sondern dass KI-Software sie ausgehend aus der aktuellen Situation frisch erzeugen werde. NVIDIA habe das Computersystem für diese Zukunft entwickelt.Mit Grace Hopper hätte man zum Beispiel den Chatbot ChatGPT innerhalb von drei Monaten mit 8.000 NVIDIA-Chips und einem Stromverbrauch von 15 Megawatt trainieren können, so Huang. Mit Blackwell schaffe man das in der selben Zeit mit 2.000 Chips und 4 Megawatt Strom.Große KI-Unternehmen wie Microsoft, Google und Amazon würden bereits den Einsatz von Blackwell planen. NVIDIAs neuer "KI-Superchip" sei nach dem amerikanischen Mathematiker David Blackwell benannt. NVIDIA wolle damit auch den Einsatz sogenannter "digitaler Zwillinge" vorantreiben, in denen Unternehmen ihr gesamtes Geschäft im Computer simulieren könnten. Bevor man etwas in der realen Welt baue, werde man es künftig zunächst digital simulieren, habe Huang betont.NVIDIA habe am 22. Februar enorm starke Zahlen vorgelegt und damit für eine Rally im gesamten Techsektor gesorgt. Im Anschluss sei die Aktie bis auf 974,00 Dollar geklettert, bevor Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten.NVIDIA könnte nach der jüngsten Verschnaufpause nun durchaus bald den nächsten Versuch starten, die magische Marke von 1.000 Dollar zu durchbrechen. "Aktionär"-Leser lägen seit Herbst 2022 mit dem Titel bereits 526 Prozent im Plus. Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel. (Analyse vom 19.03.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link