Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (16.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Verschärfung der Exportkontrollen durch die US-Regierung bei Chips für das High-Performance-Computing und die Künstliche Intelligenz scheine die Geschäfte von NVIDIA aktuell kaum zu beeinträchtigen. Bereits im Frühjahr solle die Produktion eines weiteren China-Chips starten und noch immer würden chinesische Institutionen eigentlich verbotene Ware erwerben.Im Oktober habe die US-Regierung die Exportbeschränkungen von Chips nach China verschärft und damit auch den Verkauf einiger NVIDIA-Halbleiter verboten, deren Leistung extra beschnitten worden sei, um gerade noch unter die Regulierung zu fallen. Die Lösung des US-Konzerns: Mit dem H20 einfach einen weiteren KI-Beschleuniger entwickeln, der gerade noch für die Ausfuhr zugelassen werde.Die gute Nachricht für Anleger: NVIDA habe unter Hochdruck geforscht und der speziell für China entwickelte H20 solle laut Medienberichten schon im zweiten Quartal 2024 in Masse produziert werden. Fraglich bleibe allerdings, ob der abgeschwächte Chip auch ein kommerzieller Erfolg werde. Denn Konkurrenten wie Huawei hätten mit ihren Ascend-Chips rasante Fortschritte gemacht. Zudem dürften die chinesischen Kunden bei Bestellungen des H20 zögern, da sie wahrscheinlich zuerst die heimischen Alternativen testen würden.Gleichzeitig schienen die Exportbeschränkungen der US-Regierungen nicht wasserdicht zu sein. Das habe Reuters berichtet, nachdem sie Ausschreibungsunterlagen ausgewertet hätten. Chinesische Militäreinrichtungen, staatliche KI-Forschungsinstitute und Universitäten hätten laut der Nachrichtenagentur im vergangenen Jahr kleine Chargen von Halbleitern erworben, deren Ausfuhr eigentlich im Oktober verboten worden sei. Darunter auch die NVIDIA-Flaggschiffe H100/A100.Ein unerwarteter Nachfrage-Schock gefolgt von Kursverlusten der NVIDIA-Aktie sei also nicht zu erwarten. Anleger sollten die Situation weiter beobachten und bei der Aktie von NVIDIA investiert bleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.