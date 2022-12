Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (28.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Zum Ende des Börsenjahres würden die NASDAQ-Anleger vorsichtig bleiben. Der NASDAQ 100 habe am Dienstag rund 1,5% verloren und setzte habe seine Abwärtsbewegung fortgesetzt. Neben dem Index-Schwergewicht Tesla habe die Aktie von NVIDIA mit einem Kursverlust von 7,1% zu den großen Verlierern gehört. Charttechnisch gerate das Chip-Papier jetzt in die Bredouille.Der jüngste Abwärtstrend der NVIDIA-Aktie habe am Dienstag noch einmal an Fahrt gewonnen und das ganz ohne zusätzliche Horror-News. Die verheerende Chart-Bilanz: Seit dem Dezember-Hoch bei 187,90 Dollar habe der Titel in nur zehn Handelstagen 25 Prozent verloren. Die 200-Tage-Linie bei aktuell 171,46 USD sei dem zügigen Abwärtstrend schon zum Opfer gefallen. Mit den Kursverlusten von Dienstag seien die 100-Tage-Linie bei aktuell 149,08 USD und die 50-Tage-Linie bei 151,72 USD ebenfalls durchbrochen worden. Auch beim Blick auf den MACD-Indikator habe die Signallinie vor einigen Tagen ein Verkaufssignal generiert. Immerhin: Der sich verstärkende Abwärtstrend habe gestern bei 140,56 USD gestoppt und damit nur einen Cent über dem Juli-Tief. Zudem notiere die NVIDIA-Aktie noch immer über der im Rahmen der November-Rally durchbrochenen Abwärtstrendlinie, die aktuell bei rund 129 USD verlaufe.Falle das Juli-Tief in den kommenden Handelstagen, gerate die Bodenbildung ernsthaft in Gefahr und die NVIDIA-Aktie dürfte weiter in Richtung 129 USD laufen. Halte die Unterstützung, verspreche der volatile Markt im Umkehrschluss eine zügige V-förmige Erholung. Anleger sollten also die kommenden handelsarmen Tage abwarten und jetzt noch nicht in Verkaufspanik verfallen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: