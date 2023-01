Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

180,76 EUR -3,55% (30.01.2023, 17:33)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

196,88 USD -3,32% (30.01.2023, 17:19)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (30.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während 2022 mit einer heftigen Korrekturbewegung bei den allermeisten Chip-Aktien geendet habe, sei den NVIDIA-Aktien ein erfolgreicher Auftakt ins neue Börsenjahr geglückt. Besonders das Chartbild des Chip-Herstellers sehe inzwischen dank frischer Kaufsignale verlockend aus. So sehe die Lage nun im Detail aus.Zwar sei der NVIDIA-Aktie bereits im November der Ausbruch aus ihrem Abwärtskanal bei rund 146 Dollar geglückt. Doch zum Jahreswechsel sei es dann nochmal richtig spannend geworden. Während der Titel im alten Jahr nochmals innerhalb kurzer Zeit um knapp 30 Prozent zurückgesetzt habe, sei ihm 2023 ein dynamischer Rebound gelungen. Dabei hätten nicht nur die jüngsten Kursverluste wettgemacht werden können, auch der Sprung über die Widerstandszone um 195 Dollar habe geklappt. Hinzu komme ein Kaufsignal durch das Golden Cross (GD50 kreuze GD200 von unten nach oben) sowie eine anziehende Aufwärtstrendstärke (ADX-Indikator).Auch wenn aufgrund der leicht überkauften Tendenz mit einer Verschnaufpause um 195 Dollar gerechnet werden müsse, seien die Aussichten auf kurze bis mittlere Sicht gut. Klettere der Kurs über 208 Dollar, würde er in eine Volumenlücke rücken, was wiederum die Aufwärtsdynamik erhöhen dürfte. Dann dürfte zügig die Horizontale bei 230 Dollar ins Visier genommen werden.Kurzfristig bleibe die NVIDIA-Aktie interessant. Nach einer kurzen Verschnaufpause stünden die Chancen gut, dass die Erholung weitergehe. Aber auch auf lange Sicht sehe es gut aus. Cloud, KI und Co würden über Jahre hinweg zweistellige Wachstumsraten versprechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.