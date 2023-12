Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

434,35 EUR +0,25% (12.12.2023, 10:12)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

466,27 USD -1,85% (11.12.2023)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (12.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vergangenen Oktober habe die US-Regierung die Exportbeschränkungen für Halbleiter nach China verschärft. Hart für NVIDIA: Auch der Verkauf der A800- und H800-Chips sei von den Beschränkungen erfasst - Milliardenumsätze stünden im Feuer. Doch keine Panik: NVIDIA-CEO Jensen Huang und das US-Handelsministerium würden bereits an einer Lösung arbeiten.So habe US-Handelsministerin Gina Raimondo in einem Interview mit Reuters gesagt, NVIDIA "kann, wird und sollte KI-Chips an China verkaufen, weil die meisten KI-Chips für kommerzielle Zwecke bestimmt sind.""Was wir ihnen nicht erlauben können, ist die Lieferung der fortschrittlichsten KI-Chips mit der höchsten Verarbeitungsleistung", habe sie eingeschränkt. Das sei auch dem NVIDIA-CEO, mit dem Raimondo vor einer Woche ein Gespräch geführt habe, "glasklar".Bereits vergangene Woche habe die US-Handelsministerin aber eine Warnung an die Chipfirmen bezüglich der KI-Chips ausgesprochen. Sie habe gesagt, dass wenn man eine Grenze ziehe, die Chip-Unternehmen einfach einen neuen Chip knapp unter dieser Grenze entwickeln würden. Auch NVIDIA habe mit den A800- und H800-Chips eine abgespeckte Version ihrer A100/H100 für die ersten Exportbeschränkungen und jetzt die H20- oder L20-Chips für die neuste Verschärfung entwickelt."Das ist aber nicht produktiv", habe Raimondo gesagt und angekündigt, derartigem Vorgehen auch in Zukunft einen Riegel vorschieben zu wollen. Man arbeite daher eng mit NVIDIA zusammen - was auch Huang vergangene Woche betont habe. "Sie wollen das Richtige tun. Natürlich wollen sie aber auch so viele Chips wie möglich verkaufen", so die Ministerin.Wünschenswert für die Anleger wäre, dass sich Konzerne und Ministerium auf Beschränkungen verständigen würden, die auch eine gewisse Gültigkeitsdauer aufweisen würden. Am Kapitalmarkt würde dies weniger Risiko durch immer neue Verschärfungen bedeuten.Langfristig würden sich NVIDIA und Co aber im Worst-Case vom chinesischen Wachstumsmarkt verabschieden müssen. Denn Huawei habe mit dem Ascend 910 bereits ein Produkt entwickelt, das an den A100 heranreiche und auch andere Tech-Riesen wie Tencent würden sich um Eigenentwicklungen bemühen. NVIDIAs Forschungsvorsprung von etwa zwei bis drei Jahren gegenüber den Chinesen sei nichts wert, wenn die US-Regierung diese Fortschritte auf dem chinesischen Markt durch immer neue Exportverschärfungen nicht sehen wolle.Weitere Negativ-News dürften hier jedoch nur noch zu kleinen Kursabschlägen führen. An der Long-Empfehlung für NVIDIA-Aktie ändert sich daher nichts, so Benedikt Kaufmann. Denn außerhalb von China würden die KI-Chancen gigantisch bleiben und NVIDIA könne aktuell sowieso nicht die gesamte Nachfrage bedienen. (Analyse vom 12.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link