Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

424,80 EUR +0,28% (06.10.2023, 12:18)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

446,88 USD +1,47% (05.10.2023, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (06.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Gespannt werde zum Wochenausklang auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht gewartet, nachdem am Mittwoch überraschend schwache Jobdaten des privaten Dienstleisters ADP die Zinsangst etwas gedämpft hätten."Laut unseren Volkswirten verliert der Arbeitsmarkt zunehmend an Schwung, der Stellenaufbau dürfte aber auf soliden Niveaus bleiben", habe am Morgen die Analystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank geschrieben. Nach den ADP-Daten habe sich der Markt wohl auf etwas schlechtere Daten eingerichtet. Allerdings gebe es in dem Jobbericht mit der Arbeitslosenquote und der Lohnentwicklung weitere Aspekte, die oftmals kein eindeutiges Bild ergäben. Es sei daher fraglich, inwiefern die Finanzmärkte aus dem Bericht eindeutige Erkenntnisse gewinnen könnten.Ende August habe die NVIDIA-Aktie ein neues Rekordhoch geknackt und auch die psychologisch wichtige 500-Dollar-Marke sei überschritten worden. Bei 502,16 Dollar sei dann vorerst Schluss gewesen und Gewinnmitnahmen würden über mehrere Wochen einsetzen.Am 21. September sei dann die Stimmung gedreht, kurz vor der ebenfalls psychologisch wichtigen 400-Dollar-Marke, die als starker Support fungiere. Aktuell kämpfe die NVIDIA-Aktie mit dem GD50, der bei der 450-Dollar-Marke verlaufe. Das Papier trumpft mir Relativer Stärke und die Bullen scheinen fest entschlossen, die beiden Widerstände am GD50 sowie etwas höher, bei 460 Dollar, in Angriff zu nehmen, so Tim Temp von "Der Aktionär".Die NVIDIA-Aktie überzeuge weiterhin. Die Bullen würden bereits wieder aufdrehen und der nächste Ausbruch bahne sich an. DER AKTIONÄR bleibt unverändert bullish für die Aktien von NVIDIA - Anleger lassen die Gewinne laufen, so Tim Temp. (Analyse vom 06.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link