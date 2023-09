Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (06.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.KI-Förderer Prof. Reinhold Geilsdörfer setze auf den Standort Deutschland und sehe große Chancen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. NVIDIA habe er direkt in den USA besucht.Der NVIDIA-Boom sei einzigartig. Gerade tickere über Bloomberg: NVIDIA-Großkunde Quanta Cloud erwarte 2024 eine glatte Verdopplung beim Verkauf seiner KI-Server. Das Wachstum werde "stärker und stärker".Auch in Deutschland werde massiv in die künstliche Intelligenz investiert. Im Innovation Park Artificial Intelligence (Ipai) in Heilbronn entstehe das größte Ökosystem für künstliche Intelligenz in Europa. Start-ups würden hier künftig an KI-basierter Software und deren Lösungen arbeiten. Auch Porsche und Fraunhofer würden zum Ökosystem gehören. Ipai werde unterstützt von der Dieter Schwarz Stiftung, dessen ich gesprochen habe.Ziel sei es, die KI "zu beschleunigen". Deutschland sei in der Forschung absolut wettbewerbsfähig. Auf was freue sich Ipai-Geschäftsführer Professor Reinhold Geilsdörfer? "Zum einen auf die Produktion mit KI. Dann wird es dank KI sehr große Einsparungen in der Logistik geben. Hier kann man dank vieler Daten nun so viele Dinge perfekt analysieren wie nie. Das dritte Feld ist die öffentliche Verwaltung. Wir erwarten hier große Veränderungen."Auch wer online bestelle und oft in Warteschleifen hänge, könne sich freuen: "Die KI wird alles in einer Präzision und Exzellenz beantworten, die ein Mensch nicht mehr kann." Spannend: Natürlich verwende auch Ipai KI-Chips. Geilsdörfer verrate: "Ich habe im Frühjahr NVIDIA besucht." Der Professor sei sich sicher: "Der Bedarf an Supercomputern wird stark steigen." (Analyse vom 06.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: