Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

375,00 EUR +1,82% (30.05.2023, 20:41)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

401,5864 USD +3,11% (30.05.2023, 20:27)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (30.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Börsenwert von NVIDIA habe am heutigen Dienstag die magische Marke von einer Billion Dollar geknackt. Damit sei der High-Tech-Konzern in guter Gesellschaft. Aktuell seien noch Apple Microsoft und Saudi Aramco mehr wert als eine Billion Dollar.Nach den starken Zahlen und dem Ausblick, der die Anleger in Ekstase versetzt habe, sei die Aktie um rund 30 Prozent nach oben geklettert. Wie viel Potenzial stecke nach dem Run noch im Papier von NVIDIA?"Die 346,47 US-Dollar wurden wahrlich pulverisiert. Nachdem die Marktteilnehmer dieses "Breakaway-Gap" am 25.05.2023 noch mit einem Long-Legged-Doji (Zeichen für vorherrschende Unsicherheit und Nervosität) honorierten, war die darauf folgende White-Marubozu-Kerze am Tag darauf ein deutliches bullisches Signal. Zudem signalisiert die kurzfristige Slow-Stochastik noch keine überkaufte Situation. Trotz des fulminanten Anstiegs in der letzten Woche", sage Charttechnik-Spezialist, Martin Utschneider von Donner & Reuschel."Auch der MACD sieht bis dato noch recht freundlich aus. Er ist zwar im überkauften Terrain angekommen, ein etwaiges Verkaufssignal ist aber noch weit entfernt. Bei 352,43 US-Dollar verläuft die 100%-Fibonacci-Projektion. Hier könnte sich bei einsetzenden Gewinnmitnahmen eine Unterstützung bilden. Sollte sich die insgesamt aus Chart- und Markttechnik ergebende bullische Situation fortsetzen, dann hätte die Aktie mittelfristiges Potential bis hin zu 450 US-Dollar. Käufe sollten allerdings bei diesem volatilen Wert mittels Stopp-Loss abgesichert werden. Der nächste böte sich bei 346,47 US-Dollar an", ergänze Martin Utschneider.Die NVIDIA-Party an der Börse gehe also weiter. Anleger warten jedoch einen deutlichen Rücksetzer beziehungsweise eine Konsolidierung ab und kaufen nicht im aktuellen Hype, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. (Analyse vom 30.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.