Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

811,20 EUR +2,44% (06.03.2024, 15:50)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

880,09 USD +2,38% (06.03.2024, 15:36)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (06.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.NVIDIA steige wieder. Super Micro Computer steige weiter. Stelle sich die Frage: Würden hier die 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts grüßen? Die 00er Jahres des neuen? Erleben wir gerade bei NVIDIA, Super Micro Computer & Co die neue Mega-Bubble? - so Leon Müller von "Der Aktionär". Eine Billionen-Dollar-Blase, die kurz vor dem Platzen stehe?NVIDIA im Blasen-Modus? Die Aktie des KI-Profiteurs sei im vergangenen Jahr um 255 Prozent im Wert gestiegen. Immer wieder gebe es Stimmen, die behaupten würden, dahinter stecke eine Blase. Der Hype um Künstliche Intelligenz und damit verbundene Anwendungen hätten zunehmend an die Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende erinnert, als alles gestiegen sei, was nur im entferntesten Sinne mit Web und E-Commerce zu tun gehabt habe. Doch Fakt sei: Während sich die Aktie von NVIDIA im Wert mehr als verdreifacht habe, seien auch die Gewinne explodiert. NVIDIA habe im zurückliegenden Geschäftsjahr 288 Prozent mehr als im Jahr zuvor verdient. Der Gewinn sei also stärker gestiegen als der Aktienkurs, wodurch sich die wichtige Bewertungskennziffer PEG-Ratio (Price-Earning to Growth-Ratio = KGV im Verhältnis zum Gewinnwachstum) sogar verbessert habe.Ben Snider, Analyst bei Goldman Sachs, sehe insbesondere aufgrund dieser Entwicklung keine Blase: "Wir sind der Meinung, dass es sich nicht um eine Blase handelt, und die einfachste Erklärung dafür ist, dass die Preise und Bewertungen dieser Megacap-Aktien, ob man sie nun die Mag Seven oder anders nennt, wirklich durch eine Kombination aus überragendem Wachstum und starken Bilanzen angetrieben wurden, und beide Qualitäten haben in der Vergangenheit Spitzenbewertungen gerechtfertigt."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: