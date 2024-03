Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AMD, ASML, Intel, Super Micro Computer.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

804,70 EUR +6,01% (04.03.2024, 20:51)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

876,00 USD +6,47% (04.03.2024, 20:36)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (04.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die beeindruckende Rally bei NVIDIA setze sich zu Wochenbeginn ungebremst fort. Der KI-Highflyer gewinne an der Wall Street erneut rund sechs Prozent und klettere damit einmal mehr auf ein neues Rekordhoch. Durch den deutlichen Kursgewinn habe der Halbleiterkonzern auch den nächsten Meilenstein erreicht.Durch den anhaltenden Hype rund um Künstliche Intelligenz sei NVIDIA an der Börse inzwischen gut 2,1 Billionen Dollar schwer. Damit habe der Konzern den Ölkonzern Saudi Aramco überholt, der noch mit rund zwei Billionen Dollar bewertet sei, und sei nun auf Rang 3 in der Liste der weltweit wertvollsten Unternehmen geklettert. Nur Microsoft mit 3,1 Billionen Dollar und Apple mit 2,7 Billionen Dollar würden aktuell noch mehr auf die Börsenwaage bringen.Als klarer Vorreiter bei Spezialchips für KI-Anwendungen bleibe NVIDIA derzeit auch der klare Treiber der Tech-Rally. Die hohe Nachfrage nach den Chips des US-Konzerns suggeriere, dass auch andere Unternehmen weiter profitieren könnten. Am Montag würden neben NVIDIA deshalb auch noch zahlreiche weitere Aktien aus der Branche klettern. So würden etwa auch Intel, AMD oder ASML zwischen drei und fünf Prozent zulegen. Auch die Rekordrally bei Super Micro Computer setze sich fort, die Aktie habe nach dem angekündigten Aufstieg in den S&P 500 erstmals auch auf Euro Basis die 1.000er Marke überwunden.NVIDIA habe derzeit die Lizenz zum Gelddrucken. Die einmal mehr bärenstarken Quartalszahlen zuletzt würden für sich sprechen. Ein Ende des Booms sei angesichts des technologischen Vorsprungs und der immensen Nachfrage nicht in Sicht. Auch wenn die Bewertung angesichts der Kursrally inzwischen gestiegen sei, seien angesichts der Euphorie im Markt noch höhere Kurse drin.NVIDIA treibt die Börsenrally an und Anleger sollten bei der Aktie die Gewinne weiter laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Die magische 1.000-Dollar-Marke rücke immer näher. (Analyse vom 04.03.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Hinweis auf Interessenkonflikte: