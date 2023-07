Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

418,50 EUR -1,04% (19.07.2023, 21:37)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

469,74 USD -1,09% (19.07.2023, 21:24)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (19.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die NVIDIA-Aktie kenne nach wie vor kein Halten und markiere ein Allzeithoch nach dem anderen. Die 500-Dollar-Marke sei in greifbarer Nähe und könnte schon in den nächsten Tagen fallen. Kürzlich habe sich auch die Bank of America (BoA) bullish für die KI-Aktie geäußert und ihr Kursziel nochmal um ein gutes Stück erhöht. Um zehn Prozent, von 500 auf 550 Dollar, habe die US-Bank ihr Ziel für NVIDIA angezogen. Das Unternehmen bleibe ein Top-Pick."In den nächsten Quartalen könnte sich bezüglich der tatsächlichen und übertriebenen Vorteile der KI, bei den Chip-Aktien die Spreu vom Weizen trennen. Bei den Beschleunigern wird NVIDIA seine Dominanz von 75 bis 80 Prozent Marktanteil beibehalten können", habe es im Statement der Investmentbank geheißen.Damit lege die BoA die Messlatte allerdings sehr hoch. Denn das durchschnittliche Kursziel aller 58 von Bloomberg befragten Analysten liege bei 476,55 Dollar.Die NVIDIA-Aktie sei zwar kein Schnäppchen mehr, aber sie laufe. "Der Aktionär" empfiehlt Gewinne laufen zu lassen und bei Rücksetzern zu kaufen, so Michael Diertl. (Analyse vom 19.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.