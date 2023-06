Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

387,25 EUR -1,16% (21.06.2023, 10:58)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

430,45 USD -1,74% (21.06.2023)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (22.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NVIDIA: Bäume dürften nicht in den Himmel wachsen - AktienanalyseUm satte 24 Prozent ist die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) nach Vorlage der Quartalszahlen vor wenigen Wochen nach oben geschnellt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Zuwachs von 184 Mrd. Dollar beim Börsenwert sei einer der höchsten jemals gemessenen Werte an nur einem einzigen Tag gewesen. Kein Wunder: Die Daten hätten auf der ganzen Linie überzeugt. Der Chiphersteller habe einen Umsatz von 7,19 Mrd. Dollar verzeichnet, deutlich über dem Konsens von 6,52 Mrd. Dollar. Auch der Gewinn je Aktie sei mit 1,09 Dollar über den durchschnittlichen Schätzungen von 0,92 Dollar gelandet.Als wäre das noch nicht genug, prognostiziere das Unternehmen für das laufende Quartal einen Umsatz von etwa elf Mrd. Dollar, was mehr als 50 Prozent über den Analystenschätzungen liege. NVIDIA-CEO Jensen Huang habe die "steigende Nachfrage" nach seinen Rechenzentrumsprodukten betont. Mit anderen Worten: Die Kunden würden ihre KI-Kapazitäten aufstocken.Wer gedacht habe, die Aktie des Chip-Spezialisten würde nach dem Kurssprung in eine Konsolidierung übergehen, sei eines Besseren belehrt worden. Nach einer kurzen Verschnaufpause hätten sich die Papiere weiter nach oben aufgemacht, und mit 430 Dollar ein weiteres Rekordhoch markiert. Der Börsenwert sei auf 1,06 Billionen Dollar geklettert. Weltweit gebe es nur fünf Firmen, die mehr wert seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: