Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (12.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse der Citigroup:Citigroup rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA).Die Citigroup eröffne eine 30-tägige "positive Catalyst Watch" auf den US-Chipkonzern vor der CES-Sitzung und nach der jüngsten Underperformance der Aktie, heiße es in einer am Montag veröffentlichten Studie. Die Gespräche der US-Bank mit der Lieferkette von NVIDIA würden darauf hindeuten, dass die Aussichten für die GPU-Einheiten im Kalenderjahr 2024 besser als erwartet seien. Die Citigroup sei der Meinung, dass die starken Aussichten für die Einheiten im Jahr 2024 eine Beschleunigung der Hyperscale-Cloud-Investitionen in den USA im nächsten Jahr sowie eine schnellere Akzeptanz der kommenden H200- und B100-GPUs von NVIDIA als erwartet implizieren würden.Citigroup hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die NVIDIA-Aktie mit einem Kursziel von 575 USD bestätigt. (Analyse vom 11.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link