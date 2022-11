Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

157,26 EUR +2,76% (17.11.2022, 09:45)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

159,10 USD -4,54% (16.11.2022)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (17.11.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - NVIDIA: Aufwärts nach den Zahlen? - ChartanalyseDie NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) hatte Mitte Oktober bei 108,13 USD ein neues Jahrestief markiert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Von dort aus seien die Notierungen in eine Erholung übergegangen und hätten binnen eines Monats 57,2% an Wert zugelegt. In der Spitze seien die Papiere dabei am Dienstag bis auf 169,96 USD gestiegen. Am gestrigen Mittwoch seien dann nach Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht worden, wobei der Umsatz - trotz eines deutlichen Einbruchs - nicht so stark gefallen sei, wie es im Vorfeld befürchtet worden sei. Die Aktie, die im regulären Handel gestern 4,5% auf 159,10 USD verloren habe, habe daraufhin nachbörslich wieder zugelegt.Ausblick: Mit der starken Erholung in den vergangenen fünf Wochen habe die NVIDIA-Aktie eine ganze Reihe von charttechnischen Widerständen überboten und in Unterstützungen umgewandelt.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sei mit dem gestrigen Verlusttag (-4,5%) ein neuer Widerstand entstanden, der sich am aktuellen Wochenhoch bei 169,96 USD antragen lasse. Erst darüber hätten die Kurse Platz bis zur 200-Tage-Linie, die aktuell bei 181,84 USD verlaufe und mit der 2021er Abwärtstrendgerade eine markante Barriere bilde. Gelinge der Ausbruch aus dem breiten Abwärtstrendkanal, wäre ein Anstieg bis zum August-Top bei 192,74 USD möglich. Knapp darüber dürfte dann das Oktober-Tief aus dem Vorjahr bei 195,55 USD bremsend wirken, bevor die runde 200er Marke und das März- (206,50 USD), Januar- (208,88 USD) und Februar-Tief (208,90 USD) als Widerstände nachrücken würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: