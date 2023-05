Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

260,50 EUR +0,06% (08.05.2023, 16:53)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

285,20 USD -0,56% (08.05.2023, 16:42)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (08.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Nachdem Bloomberg am Donnerstagabend berichtet habe, dass AMD gemeinsam mit Microsoft an einem KI-Prozessor arbeite, könnten NVIDIA-Anleger am Freitag aufatmen. Denn die NVIDIA-Aktie habe zum Ende der vergangenen Woche ihre Verluste wieder wettgemacht und das habe nicht nur am guten US-Arbeitsmarktbericht gelegen. Denn gegenüber The Verge habe Microsoft-Sprecher Frank Shaw dementiert, dass AMD an der Entwicklung des KI-Chips mit dem Codenamen Athene beteiligt sei.NVIDIA habe bereits früh erkannt, dass sich Grafikprozessoren hervorragend für das Machine Learning eignen würden, und habe diesen First-Mover-Vorteil perfekt für sich genutzt. Dank dem breiten Einsatz in Data-Centern dominiere NVIDIA aktuell rund 80% des GPU-Marktes.NVIDIA kämpfe aktuell um die Pole-Position auf dem wachsenden KI-Chip-Markt und müsse sich nicht nur gegen den alten Konkurrenten AMD, sondern auch gegen die Eigenentwicklungen von Alphabet oder Microsoft wehren. Das rasante Wachstum des KI-Chip-Marktes, welches von unterschiedlichen Marktforschern in den kommenden Jahren bei einem CAGR von rund 37% gesehen werde, lasse jedoch Platz für mehr als einen Player. Zudem könne NVIDIA, neben seiner jahrelangen Erfahrung im GPU-Bereich auch auf die Fortschritte beim Software-Stack zählen, um seinen Vorsprung zu halten. Wer auf KI setzen wolle, bleibe daher der Aktie von NVIDIA treu, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.05.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: