Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

642,70 EUR -5,57% (20.02.2024, 22:02)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

694,52 USD -4,35% (20.02.2024, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (20.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Eine ausgeprägte Vorsicht der Anleger vor der am Mittwochabend anstehenden Quartalsbilanz des Chip-Konzerns habe am Dienstag die US-Börsen insgesamt belastet. Besonders unter Druck sei der technologielastige NASDAQ 100 geraten. An NVIDIA hänge aktuell viel - Anleger sollten jetzt wachsam sein.Nicht nur NVIDIA stehe unter Druck. Auch weitere Titel aus dem NASDAQ 100 seien in Sippenhaft genommen worden. Hier seien Halbleitertitel wie NVIDIA, Broadcom und AMD schwer gewichtet, entsprechend stark würden deren Kurseinbußen auf dem Index lasten. Die NVIDIA-Aktien stehe stark unter Druck und der Kurs sei um 4,3% gefallen. NVIDIA gelte wegen seiner starken Ausrichtung auf die Boom-Technik generative Künstliche Intelligenz schon länger als ein starkes Zugpferd für den gesamten Tech-Sektor. Die NVIDIA-Aktie sei allein im noch jungen Börsenjahr um fast 40% gestiegen. Der Kursrückgang sei der stärkste seit rund einem Jahr gewesen. Am 27. Dezember 2022 sei das Papier um 7,1% abgesackt. Mit dem Kurseinbruch seien zwischenzeitig über 100 Mrd. USD an Marktkapitalisierung vernichtet worden.Die für Mittwoch zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen von NVIDIA könnten einen Wendepunkt an den Märkten markieren, habe Anlagestratege Charles-Henry Monchau von Banque SYZ in einem Fernsehinterview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt. Denn die Richtung an den Aktienmärkten hänge stark von der Kursentwicklung einiger Tech-Schwergewichte wie NVIDIA ab.Ebenfalls am Mittwoch stehe das Protokoll der Sitzung der FED im Januar auf der Agenda. Die Anleger dürften die Aussagen der Währungshüter auf Hinweise für den weiteren geldpolitischen Kurs abklopfen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.