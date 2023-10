NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (17.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die US-Regierung habe ihre Einschränkungen beim Export von Halbleitern nach China verschärft. Die neuen Exportkontrollen würden nun auch die A800 und H800 Chips von NVIDIA umfassen. Die neuen Exportkontrollen seien eine Verschärfung der Maßnahmen, die bereits vor über einem Jahr in Kraft getreten seien. Zum Ziel der Verschärfung habe die US-Handelsministerin Gina Raimondo am Dienstag gesagt, dass Chinas Zugang zu fortschrittlichen Chips beschränken werden solle, um Durchbrüche bei der Künstlichen Intelligenz zu verhindern, welche auch für das chinesische Militär entscheidend sein könnten.Hart für NVIDIA: Der Verkauf von A800 und H800 Chips an China sei nun von den Beschränkungen erfasst. Der Chip-Konzern habe durch die abgeschwächten Versionen der KI-Beschleuniger A100 und H100 die bisherigen Exportbeschränkungen umgehen können. Nur dadurch hätten die damals vom Management in Aussicht gestellten Umsatzeinbußen im China-Geschäft von rund 400 Mio. USD verhindert werden können. Jetzt stehe diese Summe wohl wieder im Raum und die Aussage von Finanzchefin Colette Kress im Rahmen des jüngsten Earnings-Calls des Unternehmens sei denkbar schlecht gealtert. "Wir gehen nicht von zusätzlichen Exportbeschränkungen für unsere Datacenter-GPUs aus, sollten sie aber eingeführt werden, drohen unmittelbare Auswirkung auf unser Finanzergebnisse", habe es damals geheißen.Die NVIDIA-Führung werde sich wahrscheinlich bald zu den verschärften Handelsbeschränkungen äußern. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass aufgrund des aktuellen Angebotsengpasses bei den GPU-Beschleunigern die Umsatzentwicklung im vierten Quartal nicht i.H.v. 400 Mio. USD belasten dürfte. Langfristig sehe das aber anders aus. Anleger sollten auf die Einschätzung des NVIDIA-Managements warten und sich für Gewinnmitnahmen bereithalten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.10.2023)Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:407,10 EUR -6,67% (17.10.2023, 15:49)