7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

469,30 EUR +8,32% (24.08.2023, 10:15)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

471,16 USD +3,17% (23.08.2023, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (24.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller und Alexander Frank, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Gestern nach Börsenschluss habe der Grafikkartenhersteller und Chipkonzern NVIDIA seine Bücher für das zweite Quartal seines Geschäftsjahres 2024 geöffnet. Nach der guten Kursentwicklung seit Jahresbeginn im Zuge des KI-Hypes seien die Erwartungen entsprechend hoch gewesen. Bereits vor dem Bericht am Mittwoch habe sich der Kurs der NVIDIA-Aktie im Jahresverlauf mehr als verdreifacht und sei damit der Top-Performer im S&P 500. Erneut überraschend gute Zahlen und der Geschäftsausblick des Konzerns hätten nachbörslich für einen kräftigen Kursanstieg gesorgt.Der Umsatz sei im Jahresvergleich von USD 6,70 Mrd. auf USD 13,51 Mrd. gestiegen und habe sich damit fast verdoppelt - noch nie habe der Konzern in einem Quartal so viel umgesetzt. Die durchschnittlichen Analystenerwartungen hätten bei USD 11,04 Mrd. gelegen. Nicht nur die Umsatzseite habe bei NVIDIA ordentlich angezogen, die Profitabilität habe ebenso enorm gesteigert werden können. Das Unternehmen habe hierbei einen Nettogewinn in Höhe von USD 2,70 je Aktie erzielt, was im Jahresvergleich einen Gewinnanstieg in Höhe von 429% entspreche. Die durchschnittlichen Erwartungen je Anteilsschein hätten bei ambitionierten USD 2,07 gelegen und seien damit ebenfalls deutlich übertroffen worden.Der Chip-Konzern habe vor allem vom anhaltenden Boom bei Anwendungen mit künstlicher Intelligenz sowie vom Datencenter-Geschäft profitiert (Umsatzplus von 171% im Jahresvergleich auf USD 10,31 Mrd. und somit über dem Konsens von USD 7,98 Mrd.), zu dem die KI-Chips A100 und H100 gehören würden, die für die Entwicklung und Ausführung von KI-Anwendungen wie ChatGPT benötigt würden. Darüber hinaus hätten Cloud-Dienstleister und große Internetunternehmen wie Alphabet, Amazon und Meta kürzlich auf Prozessoren der nächsten Generation aufgerüstet.Auch das zuletzt schwächelnde Gaming-Segment habe seinen Umsatz im letzten Quartal um 22 Prozent auf USD 2,49 Mrd. steigern können. Das Geschäft habe zunächst unter dem schrumpfenden PC-Markt gelitten, aber auch unter dem nachlassenden Interesse an Kryptowährungen, für deren Erzeugung häufig Grafikkarten von NVIDIA eingesetzt würden.Neben dem Fokus auf KI-Anwendungen positioniere sich NVIDIA auch im Automobilsektor und unterhalte bereits enge Partnerschaften mit mehreren Automobilherstellern. Die Automotive-Sparte von NVIDIA, die Chips und Software für die Entwicklung selbstfahrender Autos umfasse, sei zwar im Jahresvergleich um 15% gewachsen, mit einem Quartalsumsatz von USD 296 Mio. aber noch relativ klein. Analyst:innen hätten zuvor jedoch im Schnitt mit einem Umsatz von USD 309,36 Mio. gerechnet - die einzige Sparte, bei der man hinter den Erwartungen geblieben sei.Marktreaktion: Die deutlich über den Erwartungen liegenden Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Anhebung des Umsatzausblicks - trotz der ohnehin schon ambitionierten Schätzungen - hätten erneut eine Euphorie bei den erfolgsverwöhnten Anleger:innen entfacht. Die Aktie des Tech-Riesen legte nachbörslich um rund 10% zu, so die Analysten der RBI. (Analyse vom 24.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen