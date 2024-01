Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Nvidia.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (10.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Gerade mal zehn Tage seien 2024 vergangen - und NVIDIA liege bereits sieben Prozent im Plus. Grund seien positive News zu neuen Chips. Am Mittwoch gehe die Rally weiter - der Titel liege vorbörslich mit 1,2 Prozent auf 537,64 Dollar vorne. Unglaublich stark sei die NVIDIA-Aktie schon lange vor dem KI-Boom gelaufen.Seit 1999 sei NVIDIA börsennotiert. Seitdem komme die Aktie des Chip-Spezialisten auf eine Performance von 232.000 Prozent. 435 Euro hätten damals gereicht, um mit Nvidia Millionär zu werden. In den vergangenen fünf Jahren habe die Aktie im Schnitt 100 Prozent jährlich zugelegt. Seit dem Corona-Tief habe sich der Kurs verzehnfacht.Trotz der Wahnsinnsperformance würden die Anleger weiter zu bei NVIDIA greifen. Nach monatelangem Seitwärtstrend sei dem Titel jetzt das Break über die 500-Dollar-Marke gelungen, was ein starkes Kaufsignal bedeute.Die Analysten würden noch reichlich Luft für NVIDIA sehen. Das durchschnittliche Kursziel belaufe sich auf 648,27 Dollar, was einem Potenzial von 22 Prozent entspreche. Damit sei die Aktie unter den Mangnificent 7 der Analystenfavorit.Aktuell würden laut Bloomberg 59 Experten die Aktie zum Kauf empfehlen. Sechs Analysten würden "halten" sagen, keiner rate zum Verkauf.NVIDIA mache 2024 weiter Spaß - aller Voraussicht nach werde sich die Fabel-Performance der Aktie fortsetzen. "Aktionär"-Leser seien mit von der Partie: Seitdem der Titel wieder auf der Empfehlungsliste stehe, seit Herbst 2022, belaufe sich das Plus auf 280 Prozent.NVIDIA ist eine der Magnificent 7, die 2023 den gesamten Markt kräftig nach oben trieben, so Andreas Deutsch. "Der Aktionär" habe den passenden Index. (Analyse vom 10.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: