Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

500,50 EUR +1,00% (11.01.2024, 11:18)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

543,50 USD +2,28% (10.01.2024)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (11.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Viele Unternehmen hätten bereits damit begonnen, die KI in ihre Prozesse einzubinden. Jetzt sei der Endverbraucher dran. Auf der Elektronikmesse CES habe NVIDIA dafür drei neue Grafikkarten-Modelle und neue KI-Software vorgestellt. Die Analysten würden daraufhin den Daumen heben - und die NVIDIA-Aktie breche aus.Auf der CES habe NVIDIA drei Modelle seiner "GeForce RTX 40 Super Series" Grafikkarten vorgestellt. Das Spitzenmodell, die RTX 4080 Super, erzeuge laut Firmenangaben dabei KI-Bilder via Stable Diffusion 1,7-mal schneller und Videos 1,5-mal schneller als eine RTX 3080 Ti.Das liege an den stärkeren Tensor Cores der neuen Super-Grafikkarten, die eine noch schnellere KI-Beschleunigung liefern würden. Außerdem seien Software-Tools zur TensorRT-Beschleunigung des beliebten KI-Bildgenerators entwickelt worden.Auch Gamer könnten sich freuen, denn bereits eine RTX 4070 Super solle mit der Technologie DLSS 2, die mithilfe von KI Pixel generiere und dadurch Leistung spare, schneller sein, als eine RTX 3090. Zudem seien weitere Gametrailer vorgestellt worden, welche die neue Generation der KI-Technologie, DLSS 3, in Szene gesetzt hätten.Analysten würden die Neuerungen positiv bewerten. Die Experten der UBS würden nach einer Fragerunde im Rahmen CES schreiben, dass der Markt für Künstliche Intelligenz schnell wachse und die Nachfrage immer noch das Angebot übersteige. Der Chip- und Prozessorkonzern wolle daher die Versorgung in jedem Quartal des Jahres steigern. Das Kursziel von 580 Dollar sei bestätigt worden.Neben NVIDIA habe auch der Konkurrent AMD auf der CES seinen Schwerpunkt auf die PC-KI gesetzt, hier dürfte der Wettbewerb 2024 also deutlich zunehmen. Intel und QUALCOMM stünden hier übrigens auch schon in den Startlöchern. Wer das Rennen mache, bleibe noch offen. Für NVIDIA würden sich jedoch hier weiter attraktive Wachstumschancen ergeben."Der Aktionär" bleibt der Aktie von NVIDIA treu, so Benedikt Kaufmann. Das Papier sei über die 500-Dollar-Marke ausgebrochen und habe in den vergangenen drei Tagen über zehn Prozent zugelegt. Das neue Allzeithoch laute nun 546,00 Dollar. (Analyse vom 11.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link