Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

248,90 EUR +0,06% (27.03.2023, 16:50)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

268,51 USD +0,27% (27.03.2023, 16:21)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (27.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von NVIDIA setze in der neuen Börsenwoche ihren Aufwärtstrend fort und notiere kurz nach der US-Eröffnung rund 0,5 Prozent im Plus. Ganz klar, die GTC-Konferenz rund um die neusten KI-Errungenschaften, heiße Hardware-Entwicklungen und mehr treibe die Kurse aktuell nach oben. Auch die Analysten-Community habe sich zuletzt verstärkt positiv gegenüber NVIDIA geäußert.Nach der "GPU Technology Conference (GTC)" seien die NVIDIA-Bullen voll des Lobes gewesen. Angesichts neuer Schwerpunkte im Software- und Servicebereich habe UBS-Analyst Timothy Arcuri beispielsweise geschrieben, dass der Prozessorhersteller vor der größten Ausweitung des Geschäftsmodells in der Geschichte stehe. Selbst nach der jüngsten Kursrally sollte das bei den Investoren noch immer gut ankommen, sei der Experte der Meinung und habe das Kursziel bei 270 Dollar belassen.Sein NVIDIA-Kursziel angehoben - und zwar von 275 auf 310 Dollar - habe dagegen der BofA-Analyst Vivek Arya. Er habe im Zuge seiner Studie auf eine Reihe von Produkt- und Partnerankündigungen hingewiesen, die unter anderem den Graben zwischen NVIDIA und der Konkurrenz grundlegend erweitern dürften. Er sehe die Dominanz des NASDAQ-Unternehmens im aufkommenden Markt für generative KI/große Sprachmodelle wie etwa ChatGPT nach der Konferenz gestärkt.Das Konsensziel für die NVIDIA-Aktie habe sich in der Woche nach der GTC jedenfalls klar erhöht auf nun 274,67 Dollar. Ausgehend vom aktuellen Kurs würde sich damit ein Ertragspotenzial von zwei Prozent ergeben. Damit würden die Analysten unverändert der NVIDIA-Rally hinterherrennen.Die Aktie von NVIDIA bleibe eine der aussichtsreichsten Wetten auf die große Zukunft der Künstlichen Intelligenz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.