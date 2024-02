NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

674,72 USD -2,85% (21.02.2024, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (22.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Auch im bisherigen Jahresverlauf 2024 habe die NVIDIA-Aktie ihren phänomenalen Börsenlauf fortgesetzt. Binnen weniger Wochen habe der Technologietitel von knapp 500 USD bis auf über 700 USD zulegen können. Im Anschluss an das neue Allzeithoch bei 744 USD sei es allerdings zu einer Abwärtskurslücke (725 USD zu 720 USD) gekommen. Im Anschluss an besonders dynamische Aufwärtsbewegungen würden solche Gaps oftmals eine Konsolidierung einleiten. Doch dank der gestrigen Zahlen dürfte es bei NVIDIA anders kommen, denn sowohl die beschriebene Kurslücke als auch das Rekordlevel sollten heute attackiert werden. Ein neues Allzeithoch würde für eine Trendbestätigung und eines der besten Signale der Technischen Analyse sorgen, zumal dann auch ein Fibonacci-Level (732 USD) überwunden wäre. Im "uncharted territory" stecke die runde 800er-Marke das nächste Anlaufziel ab.Vermutlich liefere der aktuelle Chartverlauf unter dem Aspekt eines aktiven Money Managements ebenfalls eine wichtige Orientierungshilfe. So bilden das gestrige Tagestief bei 662 USD bzw. die heute zu erwartende Aufwärtskurslücke in Zukunft wichtige Rückzugsbereiche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 22.02.2024)Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:698,90 EUR +12,04% (22.02.2024, 09:06)