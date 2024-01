Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (19.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Wochenausklang würden sich die US-Technologiewerte in Bestform zeigen. Gefragt seien einmal mehr Aktien aus dem Chipsektor. Das liege unter anderem an Quartalszahlen von Super Micro Computer . NVIDIA helfe nicht nur das, sondern mehrere positive Analystenkommentare.Die Aktie von Super Micro Computer, einem Serverhersteller und Partner von NVIDIA, gehe heute durch die Decke. Die Papiere würden mehr als 30 Prozent dank vorläufiger Quartalszahlen gewinnen, die über den Erwartungen lägen. Der Gewinn je Aktie, der statt wie vom Unternehmen in Aussicht gestellt bei 4,40 Dollar bis 4,88 Dollar nun bei 5,40 Dollar bis 5,44 Dollar liegen solle, sei auch die Basis für die weitere Prognose. Diese sollte daher ebenfalls kräftig steigen. Endgültige Zahlen wolle man am 29. Januar veröffentlichen.Die positive Entwicklung bei Super Micro Computer gebe heute der ganzen Technologie-Branche Rückenwind. Besonders gefragt seien Papiere von Chipherstellern wie NVIDIA. Tristan Gerra, Analyst bei Baird, habe laut einer Studie geschrieben: "Wir sehen diese positive Vorankündigung als zunehmend positiv für NVIDIA an, man profitiert weiterhin von der starken KI-Nachfrage". Er habe ein Kursziel von 750 Dollar ausgegeben und die Aktie auf "outperform" gesetzt.Ebenfalls positiv gestimmt für die NVIDIA-Aktien seien die Experten von Wedbush. Sie würden die positiven Verkäufe von Super Micro Computer zwar auf die hohen Aufträge von NVIDIA selbst zurückführen. Allerdings würden sie den Umsatzanstieg als gutes Signal für die Zahlen von NVIDIA zum vierten Quartal werten. Wedbush habe die Aktie mit "outperform" in der Coverage und ein Kursziel von 600 Dollar ausgegeben.Derzeit rate kein Analyst dazu sich von der Aktie zu trennen. 58 der 64 Experten würden hingegen zugreifen.Im heute positiven Umfeld schalte die Aktie wieder auf Attacke und strebe zum Wochenende höher. Damit beschleunige sich die jüngste Aufwärtsbewegung.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. (Analyse vom 19.01.2024)